Powerball Double Play: números ganadores en vivo del sorteo hoy lunes 22 de septiembre de 2025, con premio de $10 millones de dólares

Este lunes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 22 de septiembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí puedes encontrar los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

32 49 50 56 63 19

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que aporta una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes reutilizar tus números de Powerball en un sorteo separado, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para poder participar, debes sumar la función Double Play a tu boleto de Powerball por el precio de $1 dólar adicional por jugada.

Además, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden aspirar a ganar premios en ambos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

De la misma forma que Powerball, los premios de Double Play se solicitan en el estado donde fue comprado el boleto premiado. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier lugar autorizado a vender lotería del lugar del país donde hayan comprado el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección tendrás que consultar según corresponda.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio? De media, entre 90 días y un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no estuviera en la lista, consúltalo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los juegos de Double Play tienen lugar tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y sábados, tras finalizar el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play continuará con su próximo sorteo el sábado 27 de septiembre

