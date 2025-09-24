Profesor asistente arrestado por rociar escuela con aerosol con olor a excremento en Carolina del Sur

Un profesor asistente de 32 años fue arrestado en Carolina del Sur, acusado de haber rociado durante semanas un aerosol con olor a excremento en una escuela secundaria, lo que enfermó a estudiantes y ocasionó más de $55,000 dólares en daños al sistema de aire acondicionado. El caso sigue bajo investigación y podrían presentarse cargos adicionales.

Las autoridades del condado de Florence identificaron al sospechoso como Alexander Paul Robertson Lewis, de 32 años, quien trabajaba en la escuela secundaria West Florence High School.

La investigación señala que entre el 25 de agosto y el 19 de septiembre, Lewis presuntamente roció la sustancia en varias áreas de la escuela sin que se supiera su origen.

Aerosol comprado en línea

Según la Oficina del Sheriff, Lewis adquirió el aerosol en un distribuidor en línea. El producto está diseñado específicamente para imitar el olor de excremento.

El uso constante del aerosol generó náuseas, mareos y dolores de cabeza entre los estudiantes, algunos de los cuales requirieron atención médica.

“El otro día me sentí mal por el olor. Siento que me voy a desmayar porque me mareo muchísimo”, relató un estudiante a la televisora WPDE.

Daños y costos para la escuela

La investigación reveló que la escuela debió gastar más de $55,000 en inspecciones y reparaciones al sistema de aire acondicionado, afectado por la sustancia.

El sheriff informó que Lewis enfrenta cargos de perturbación escolar y daños maliciosos a la propiedad valorados en más de $10,000 dólares.

Fue ingresado en la cárcel del condado de Florence con una fianza de $9,090 dólares.

No es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo en una escuela. En 2023, dos estudiantes de una secundaria en Conroe, Texas, fueron arrestados tras presuntamente rociar el mismo tipo de aerosol como broma.

Ese episodio obligó a evacuar la escuela y dejó a seis estudiantes hospitalizados con dolores de cabeza y náuseas.

Las autoridades no han revelado los motivos del presunto acto de Lewis. El sheriff advirtió que la investigación sigue abierta y podrían presentarse cargos adicionales en su contra.

