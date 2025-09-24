¿Se filtró el próximo BMW i4 eléctrico? Esto sorprendió

En tiempos de redes sociales, cada detalle cuenta. Una imagen, un teaser o incluso un simple descuido puede desatar la curiosidad de miles de entusiastas. Eso es precisamente lo que ocurrió recientemente con BMW, cuando la propia marca publicó un video en el que aparece un sedán eléctrico que no corresponde a ningún modelo presentado hasta ahora.

De inmediato, las alarmas se encendieron: ¿Se trata del próximo BMW i4? Aunque no hay confirmación oficial, muchos coinciden en que este misterioso automóvil encaja perfectamente con el perfil del esperado sedán eléctrico de la firma bávara.

El contexto: la era Neue Klasse

BMW se encuentra en plena transformación de su gama. Desde la presentación de su filosofía estética y tecnológica denominada Neue Klasse, cada modelo que se actualiza adopta rasgos de este nuevo lenguaje de diseño. El primero en recibirlo ha sido el renovado iX3, pero pronto se extenderá a otros segmentos de la marca.

Se sabe que el próximo gran lanzamiento será el BMW i3, versión completamente eléctrica del Serie 3. Sin embargo, más allá de ese modelo, el calendario se vuelve incierto.

Los rumores hablan de futuros iX1 e iX5, además de variantes electrificadas para las series 1 y 4. En este último punto, surge la posibilidad de que el sedán mostrado en el video corresponda nada menos que al futuro i4.

Un video que lo cambió todo

El material apareció en la página alemana dedicada al nuevo iX3. En él se buscaba destacar las capacidades tecnológicas de la marca, especialmente en lo relacionado con la conducción autónoma y los asistentes de seguridad.

Sin embargo, entre las imágenes apareció un automóvil desconocido, de aspecto moderno y sorprendentemente realista.

Aunque podría tratarse de un simple render sin fines comerciales, su nivel de detalle hizo pensar que BMW estaba mostrando más de lo que quería. Es difícil imaginar que la compañía se tomara la molestia de diseñar un coche completo solo para ilustrar tecnologías, sin ninguna intención futura detrás.

El diseño: señales claras

El vehículo en cuestión presenta varios elementos clave del ADN de BMW. En primer lugar, los característicos “riñones” frontales aparecen en una versión más horizontal y contenida que en otros modelos Neue Klasse. A ello se suman ópticas muy delgadas, reducidas prácticamente a líneas de luz, tanto en la parte delantera como en la trasera.

Los retrovisores mantienen un formato clásico con espejos convencionales, algo poco común en prototipos que suelen optar por cámaras. Además, las manillas de las puertas están perfectamente integradas en la carrocería, en línea con lo que se espera de los próximos eléctricos premium.

Todo ello genera la sensación de que no estamos ante un simple ejercicio digital, sino ante un diseño conceptual que podría desembocar en un modelo de producción real.

Concepto o filtración intencional

No hay que olvidar que BMW ha utilizado en el pasado estrategias de comunicación muy cuidadas para mantener la expectación en torno a sus lanzamientos. De ahí que surja la duda: ¿Se trató de un descuido o de una filtración intencional?

Lo que sí parece claro es que el coche del video no corresponde al futuro i3, ya que ese modelo ya ha sido presentado oficialmente. Por lo tanto, el candidato más lógico es el próximo BMW i4, un sedán eléctrico que juega un papel clave en la ofensiva eléctrica de la compañía.

El rol del i4 en la gama BMW

El i4 no es un modelo cualquiera dentro del catálogo de BMW. Representa la transición del Serie 4 hacia la electrificación total, con un diseño que busca competir directamente con otros sedanes premium eléctricos, como el Tesla Model 3 o el Polestar 2.

En su versión actual, el i4 ya ofrece potencias de hasta 536 caballos de fuerza en la variante M50, junto con autonomías que superan las 300 millas según ciclo EPA. La expectativa para la próxima generación es que BMW logre ampliar esos números y, sobre todo, optimizar la eficiencia y la carga rápida, aspectos en los que la competencia está marcando el paso.

Con precios que hoy parten desde alrededor de $52,000 dólares, el i4 ha logrado consolidarse como una opción sólida en el mercado de sedanes eléctricos premium. Una actualización bajo la estética Neue Klasse reforzaría aún más su atractivo.

