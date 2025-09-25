MG desafía a Toyota Hilux y Ford Ranger con la nueva U9

El segmento de las camionetas medianas se ha convertido en uno de los más competitivos a nivel global. Durante años, nombres como Toyota Hilux y Ford Ranger dominaron este mercado con propuestas sólidas y gran reputación. Sin embargo, MG ha decidido dar un paso al frente con la introducción de la U9 en Australia, un movimiento que promete alterar el equilibrio del sector.

La marca, que ya cuenta con una gama variada de vehículos en distintos segmentos, nunca antes había ofrecido una pick-up de doble cabina bajo su propio logotipo en ese país.

Ahora, con la U9, MG pretende no solo atraer a quienes buscan funcionalidad y robustez, sino también conquistar a los usuarios que valoran la tecnología, el confort y, sobre todo, una buena relación entre calidad y precio.

Diseño exterior: robustez con sello MG

La nueva MG U9 parte de la base del Maxus/LDV Terron 9, un modelo desarrollado por SAIC, pero incorpora cambios estéticos y de equipamiento que le permiten diferenciarse claramente.

La parrilla delantera es de gran tamaño y luce acabados cromados que realzan su carácter imponente. El emblema de MG, colocado en el centro, reemplaza al de LDV/Terron, marcando así su identidad propia.

En la parte trasera, la camioneta sorprende con una puerta eléctrica equipada con un escalón abatible. Este detalle no solo facilita el acceso a la zona de carga, sino que también puede convertirse en un asiento improvisado con portavasos integrados, algo que añade funcionalidad en actividades al aire libre.

Interior tecnológico y pensado para el confort

La cabina de la MG U9 se diseñó con un enfoque moderno y sofisticado. Destaca la palanca de cambios de estilo “cockpit”, junto a dos pantallas digitales de 12,3 pulgadas que funcionan como sistema de infoentretenimiento y panel de instrumentos.

En la versión tope de gama, llamada Explore Pro, el nivel de equipamiento es notable. Los asientos delanteros cuentan con calefacción, ventilación y función de masaje, mientras que los traseros exteriores incorporan calefacción.

A esto se suma un sistema de audio JBL con ocho parlantes, un techo panorámico de vidrio y tapicería en cuero real con detalles en gamuza. Este conjunto refuerza la intención de MG de ofrecer una pick-up que no solo sea práctica, sino también lujosa.

Suspensión independiente: un detalle que marca la diferencia

Uno de los aspectos técnicos más destacados de la MG U9 frente a gran parte de sus competidoras es la suspensión trasera independiente de multibrazo. A diferencia de los sistemas tradicionales de eje rígido con ballestas, MG apuesta por resortes que brindan mayor comodidad en la conducción sin sacrificar capacidad de carga ni de remolque.

Este detalle puede resultar decisivo para muchos compradores que buscan un vehículo versátil, capaz de enfrentar terrenos difíciles pero también apto para trayectos largos con mayor confort.

Mecánica y capacidades

El corazón de la MG U9 es un motor turbodiésel de 2,5 litros y cuatro cilindros, desarrollado por SAIC. Este bloque entrega entre 160 y 163 kW, junto con 520 Nm de torque, cifras que la colocan en un nivel competitivo dentro del segmento.

La transmisión es automática de ocho velocidades, suministrada por ZF, y la tracción integral BorgWarner incluye reductora “low-range” y diferenciales bloqueables en ambos ejes.

En cuanto a capacidades, la camioneta puede remolcar hasta 3,500 kg y soporta una carga útil que varía entre 770 y 870 kg según la versión. Sus dimensiones generales son generosas: 5,500 mm de largo, 2,265 mm de ancho y 1,874 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3,300 mm. Además, ofrece 220 mm de altura libre al suelo y una capacidad de vadeo de hasta 550 mm.

Precios y versiones

MG estructuró la oferta inicial de la U9 en tres versiones: Explore, Explore X y Explore Pro. La primera parte con un precio de $34,900 dólares, mientras que la más equipada alcanza los $40,200 dólares.

Con esta estrategia, la marca apunta directamente a consumidores que buscan una alternativa completa y más asequible frente a las opciones tradicionales del mercado.

Las entregas en Australia están previstas para finales de 2025, lo que da a MG el tiempo suficiente para consolidar la campaña de marketing y reforzar su presencia en el segmento.

