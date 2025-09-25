Pronóstico del clima en San Antonio para este jueves 25 de septiembre

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el tiempo este jueves 25 de septiembre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio habrá nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 95 grados Fahrenheit (35ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 68 grados Fahrenheit (20ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del noreste, que alcanzará los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 51%.

La presión atmosférica media será de 1014.6 hPa, una medición que irá en descenso. Tendremos el amanecer a las 07:24 h y el crepúsculo será a las 19:27 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 1%. La temporada de lluvias en San Antonio se produce normalmente de mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevén cielos despejados. Las temperaturas se moverán entre los 66 y los 93 grados Fahrenheit (19 y 34ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe popular por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Álamo tiene un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

En verano, los termómetros pueden alcanzar los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y quedarse a cubierto durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son mucho más suabes y agradables, con una media de unos 50° F.

No te pierdas las novedades del clima en San Antonio en https://laopinion.com/tema/clima-en-san-antonio/.