Pronóstico del tiempo en Los Ángeles para este jueves 25 de septiembre

Un nuevo día aguarda en Los Ángeles, que se prepara para un jueves con nubes y claros durante toda la jornada. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura se incrementaráhasta un total de 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de mínima. Además, tendremos vientos del suroeste que soplarán con velocidades de 8.08 mph durante la jornada y de 5.59 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 2 y 9 por ciento. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:43 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 18:46 h. En total tendremos 12 horas de sol a lo largo de la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana se prevén nubes y claros. Las temperaturas variarán entre los 66 y los 79 grados Fahrenheit (19 y 26ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 6% por la mañana, 12% por la tarde y 6% por la noche.

El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que abarca desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con agosto como el mes más caluroso con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada más suave de LA dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. Importante mencionar que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante el periodo navideño, en diciembre, cuyas temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo en la zona norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

