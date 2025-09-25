Rescatan con vida a 23 mineros atrapados en en Colombia

Tras 48 horas de operaciones, los equipos de emergencia lograron rescatar a los 23 trabajadores que habían quedado atrapados en la mina La Reliquia, ubicada en Segovia, Antioquia, informó la Agencia Nacional de Minería (ANM).

El derrumbe ocurrió el lunes a unos 262 pies de profundidad, bloqueando el acceso principal al socavón. Inicialmente se habló de 25 personas, pero la cifra fue ajustada a 23. Durante el encierro, los mineros recibieron alimentos, agua y oxígeno, lo que les permitió mantenerse en condiciones estables mientras avanzaba la maniobra de rescate.

La operación fue coordinada por brigadas de salvamento minero, personal de la empresa Aris Mining, operadora del yacimiento, y autoridades locales. Videos difundidos muestran a los trabajadores fueron saliendo uno a uno entre aplausos y lágrimas de familiares que los esperaban en la superficie.

“¡Vamos, tú puedes!”, se escuchaba decir a los rescatistas mientras los mineros, sonrientes y con botellas de agua en mano, salían del socavón tras dos días de encierro.

Fallo geomecánico

El Ministerio de Minas y Energía celebró el desenlace y reiteró su compromiso con una minería “segura, formal y digna”. Según la ANM, el accidente fue provocado por un fallo geomecánico que bloqueó cerca de 49 pies del acceso.

La tragedia pudo haber sido mayor. Colombia registra accidentes mineros con frecuencia, sobre todo en minas de carbón e instalaciones artesanales o ilegales. Solo en 2024 murieron 124 trabajadores en este tipo de emergencias, mientras que entre enero y julio de 2025 se reportaron 60 decesos.

En julio pasado, otros 18 mineros fueron rescatados tras 12 horas de encierro en Remedios, también en Antioquia, mientras que el domingo pasado siete trabajadores fallecieron en una explotación ilegal en el suroeste del país.

La mina La Reliquia está concesionada a la multinacional canadiense Aris Mining Corporation y es una de las principales fuentes de extracción aurífera en la zona.

Sigue leyendo: