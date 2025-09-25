Seguro Social: ¿Quiénes recibirán pagos dobles de $900 y $1,400 en octubre?

La Administración de la Seguridad Social (SSA) publica todos los meses el calendario de pagos tanto para beneficiarios jubilados del Seguro Social como los asegurados en los distintos programas de la entidad.

Los próximos cheques que se estarán enviando la primera semana de octubre y según la planificación, les corresponde a los jubilados retirados antes de mayo de 1997 y a los beneficiarios del Programa de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Por lo general, la entidad envía un solo cheque mensual; no obstante, el próximo mes los beneficiarios del SSI recibirán doble pago debido a un adelanto, ya que la fecha de envío coincide con fin de semana.

En este sentido, el primer cheque del SSI se estará enviando el miércoles 1 de octubre y el segundo pago el viernes 31 de octubre, este último corresponde al mes de noviembre.

En cuanto a los montos, estos dependen del estatus social, en este caso los asegurados individuales obtienen $900 dólares mensuales, mientras que los beneficiarios del SSI casados reciben $1,400 dólares cada mes.

El Programa de la Seguridad de Ingreso Suplementario, es una ayuda económica a la que pueden acceder jubilados menores de 65 años de bajos ingresos, adultos mayores o niños con discapacidad de bajos recursos.

