Agente de ICE agredió a hispana en corte migratoria en Nueva York: ahora enfrenta consecuencias

Un agente federal fue retirado de su cargo y enfrenta una investigación, confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por empujar y tirar al piso a una mujer que regaba por la liberación de su esposo en una corte migratoria de Nueva York.

Varios videos captaron el momento en que el funcionario empujó a la madre de familia frente a sus hijos y la sometió en el piso, lo cual fue calificado como inaceptable por parte de la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin.

“La conducta del oficial en este video es inaceptable y por debajo de los hombres y mujeres de ICE”, dijo McLaughlin en un comunicado. “Nuestra fuerza de aplicación de la ley de ICE está obligada a mantener altos estándares profesionales y este oficial ha sido removido de sus actuales labores mientras se realiza una investigación”.

Los hechos ocurrieron este jueves, cuando la madre de familia, identificada como Mónica Moreta-Galaza pedía la libera de su esposo, quien fue arrestado tras una audiencia migratoria. Los dos hijos de la pareja estaban presentes.

“Allá también nos pegaron, yo no pensé venir a Estados Unidos y que aquí también nos pase lo mismo”, dijo Moreta-Galaza, en un video publicado por ProPublica, uno de los medios presente durante la agresión.

Fueron varios los videos publicados en redes sociales, uno de los cuales muestra a la madre de familia originaria de Ecuador intentando evitar que se lleven a su esposo.

“¡Suéltelo, señora!”, se escucha decir a uno de los agentes. Finalmente, el inmigrante es retenido, pero Moreta-Galaza enfrenta a otro oficial y le ruega que libere a su pareja.

“¡Adiós, adiós!”, dije el agente a la mujer, mientras la jalonea, para luego empujarla, golpearla en la pared y tirarla al piso frente a sus dos hijos. Todo quedó grabado. La señora no estaba agrediendo al oficial, a pesar de sus lamentos.

I’m Till Eckert, a ProPublica reporter. For the past 2 weeks, I’ve been going to the same NY immigration courthouse.



Nearly every time, I see ICE agents arresting immigrants. Today, a woman was slammed to the ground after begging officials not to take her husband away.



Thread👇 pic.twitter.com/elTzcoskS9 — ProPublica (@propublica) September 26, 2025

Ha habido otras reacciones similares de agentes federales, pero en esta ocasión el DHS abre la investigación al tiempo que suspende al agente.