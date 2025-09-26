window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Agente de ICE agredió a hispana en corte migratoria en Nueva York: ahora enfrenta consecuencias

Se hicieron virales los videos del oficial federal empujando y tirando al piso a una madre de familia frente a sus hijos en una corte en Nueva York

Pasillo de corte migratoria en Nueva York.

Pasillo de corte migratoria en Nueva York. Crédito: AP

Avatar de Jesús García

Por  Jesús García

Un agente federal fue retirado de su cargo y enfrenta una investigación, confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por empujar y tirar al piso a una mujer que regaba por la liberación de su esposo en una corte migratoria de Nueva York.

Varios videos captaron el momento en que el funcionario empujó a la madre de familia frente a sus hijos y la sometió en el piso, lo cual fue calificado como inaceptable por parte de la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin.

“La conducta del oficial en este video es inaceptable y por debajo de los hombres y mujeres de ICE”, dijo McLaughlin en un comunicado. “Nuestra fuerza de aplicación de la ley de ICE está obligada a mantener altos estándares profesionales y este oficial ha sido removido de sus actuales labores mientras se realiza una investigación”.

Los hechos ocurrieron este jueves, cuando la madre de familia, identificada como Mónica Moreta-Galaza pedía la libera de su esposo, quien fue arrestado tras una audiencia migratoria. Los dos hijos de la pareja estaban presentes.

“Allá también nos pegaron, yo no pensé venir a Estados Unidos y que aquí también nos pase lo mismo”, dijo Moreta-Galaza, en un video publicado por ProPublica, uno de los medios presente durante la agresión.

Fueron varios los videos publicados en redes sociales, uno de los cuales muestra a la madre de familia originaria de Ecuador intentando evitar que se lleven a su esposo.

“¡Suéltelo, señora!”, se escucha decir a uno de los agentes. Finalmente, el inmigrante es retenido, pero Moreta-Galaza enfrenta a otro oficial y le ruega que libere a su pareja.

“¡Adiós, adiós!”, dije el agente a la mujer, mientras la jalonea, para luego empujarla, golpearla en la pared y tirarla al piso frente a sus dos hijos. Todo quedó grabado. La señora no estaba agrediendo al oficial, a pesar de sus lamentos.

Ha habido otras reacciones similares de agentes federales, pero en esta ocasión el DHS abre la investigación al tiempo que suspende al agente.

En esta nota

ICE
Trending
Contenido Patrocinado
Trending