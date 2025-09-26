Agente de ICE agredió a hispana en corte migratoria en Nueva York: ahora enfrenta consecuencias
Se hicieron virales los videos del oficial federal empujando y tirando al piso a una madre de familia frente a sus hijos en una corte en Nueva York
Un agente federal fue retirado de su cargo y enfrenta una investigación, confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por empujar y tirar al piso a una mujer que regaba por la liberación de su esposo en una corte migratoria de Nueva York.
Varios videos captaron el momento en que el funcionario empujó a la madre de familia frente a sus hijos y la sometió en el piso, lo cual fue calificado como inaceptable por parte de la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin.
“La conducta del oficial en este video es inaceptable y por debajo de los hombres y mujeres de ICE”, dijo McLaughlin en un comunicado. “Nuestra fuerza de aplicación de la ley de ICE está obligada a mantener altos estándares profesionales y este oficial ha sido removido de sus actuales labores mientras se realiza una investigación”.
Los hechos ocurrieron este jueves, cuando la madre de familia, identificada como Mónica Moreta-Galaza pedía la libera de su esposo, quien fue arrestado tras una audiencia migratoria. Los dos hijos de la pareja estaban presentes.
“Allá también nos pegaron, yo no pensé venir a Estados Unidos y que aquí también nos pase lo mismo”, dijo Moreta-Galaza, en un video publicado por ProPublica, uno de los medios presente durante la agresión.
Fueron varios los videos publicados en redes sociales, uno de los cuales muestra a la madre de familia originaria de Ecuador intentando evitar que se lleven a su esposo.
“¡Suéltelo, señora!”, se escucha decir a uno de los agentes. Finalmente, el inmigrante es retenido, pero Moreta-Galaza enfrenta a otro oficial y le ruega que libere a su pareja.
“¡Adiós, adiós!”, dije el agente a la mujer, mientras la jalonea, para luego empujarla, golpearla en la pared y tirarla al piso frente a sus dos hijos. Todo quedó grabado. La señora no estaba agrediendo al oficial, a pesar de sus lamentos.
Ha habido otras reacciones similares de agentes federales, pero en esta ocasión el DHS abre la investigación al tiempo que suspende al agente.