Carmen Aub revela que su bebé nació con pérdida auditiva

La actriz mexicana Carmen Aub protagonizó un conmovedor momento en redes sociales luego de reaparecer con un anuncio sobre la salud de su pequeña Lu, a quien dio la bienvenida el pasado 11 de julio. La bebé de poco más de dos meses de nacida fue diagnosticada con una pérdida auditiva moderada a severa.

Es en honor al Mes de la Concientización sobre la Sordera que la estrella de “El Señor de los Cielos” hace mención de esta condición que tocó a su puerta y la de su familia de forma inesperada.

“Lu se enfrenta a un silencio que ella no pidió, y nosotros, a nuestros mayores miedos: no saber si estamos a la altura del reto que tenemos en frente. No saber si tendremos la capacidad, los recursos o simplemente la claridad para acompañarla en un camino que nos era totalmente desconocido hasta hace unas semanas”, reveló en el mensaje difundido desde su cuenta de Instagram.

Lu no escucha como la mayoría de nosotros. En términos técnicos, presenta una pérdida auditiva de moderada a severa” Carmen Aub – Actriz

Dentro de su reflexión, Carmen Aub habló sobre los sentimientos y cuestionamientos a los que se enfrentó junto a su esposo Iván Sikic luego de ser notificados sobre la condición de su primogénita, especialmente porque nunca se presentaron indicios durante su embarazo.

“Al no haber historial de pérdida auditiva o sordera en ningún lado de la familia, nos hemos preguntado mil veces: ¿Por qué? ¿Cómo? Si somos sanos. Si los estudios de genética y virus durante el embarazo salieron normales… incluso nos enojamos con la vida y con el Dios del que muchos hablan, con frases que aunque llegaban con amor, no nos daban paz”, expresó la famosa de 35 años.

Y aunque el proceso de aceptación ha contado con altibajos, el acompañamiento de personas que atraviesan una situación similar ha sido clave en el proceso: “El: ‘Hay cosas peores’. Claro que sí las hay, pero eso no quita que este camino también duele. Personas que pasaron por lo mismo que nosotros, nos enseñaron a no minimizar el dolor, porque eso sólo lleva a un sentimiento de culpa aún mayor”, explicó.

Tras los momentos de incertidumbre, Carmen Aub e Iván Sikic pasaron de la negación a la acción: “Entendimos que nuestro papel no es cambiar su realidad, sino darle todas las herramientas posibles desde YA, para que pueda moverse con seguridad entre dos mundos: el suyo, el de la comunidad sorda, y el nuestro, que muchos llaman ‘normal’.

A pesar de los retos que puedan presentarse, la histrionisa tiene algo claro: “Nunca estará sola. La acompañaremos cuando quiera seguir el hilo de una conversación entre amigos, sin sentirse fuera de lugar. Hoy sabemos que Lu pertenece al 0.1% de niñxs que viven esto. Y aunque aún no entendemos el ‘por qué’, sí tenemos claro que jamás caminará sola“, sentenció.

Asimismo, afirmó que: “No compartimos esto buscando lástima ni un trato especial. Lo hacemos porque creemos que hablarlo con honestidad crea conciencia, y nos sentimos afortunados de todo lo que Lu ha llegado a enseñarnos”.

Aub finalizó la conmovedora carta con un mensaje claro para su pequeña: “Lu: eres perfecta. Gracias por enseñarnos que la vida es más profunda de lo que imaginábamos”.

