Diplomáticos dejan la ONU ante Netanyahu quien defiende acciones en Gaza: Estados Unidos haría lo mismo

NUEVA YORK.- Con una audiencia mínima en la sala principal de las Naciones Unidas, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ofrece discurso como parte del debate de la Asamblea General, donde defiende su escalada militar en Gaza y afirmó que incluso Estados Unidos haría lo mismo.

“Déjenme decirles algo: de ninguna manera Estados Unidos permitiría que esa maquinaria del terror siguiera operando, ni que una barbarie así volviera a amenazar a América”, dijo. “Precisamente eso es lo que Israel está haciendo en Gaza. Estamos erradicando el régimen terrorista de Hamás y garantizando que esta barbarie nunca más vuelva a amenazar a Israel. Eso es lo que estamos haciendo”.

Algunos de los pocos miembros de la ONU que se quedaron aplaudieron partes del discurso de Netanyahu, quien pidió recordar el 7 de octubre, como la razón por la cual mantiene su escalada militar en Gaza, donde han muerto más de 60,000 personas, incluidos más de 20,000 niños.

El mandatario israelí inició su discurso congratulándose por la acción militar contra Irán por el presunto desarrollo de armas nucleares y la participación del gobierno del presidente Donald Trump en las acciones.

“Esta guerra de 12 días pasará a la historia militar. Nuestros pilotos neutralizaron las defensas antimisiles de Irán y tomaron el control del espacio aéreo sobre Teherán. Y ustedes fueron testigos de ello. Los pilotos de combate israelíes y estadounidenses bombardearon las instalaciones iraníes de enriquecimiento de uranio”, afirmó Netanyahu. “Quiero agradecer al presidente Trump por su valiente y decisiva acción. El presidente Trump y yo prometimos impedir que Irán desarrollara armas nucleares, y cumplimos esa promesa”.

Tras esa primera parte del mensaje hubo algunos aplausos.

“Eliminamos una amenaza existencial para Israel y una amenaza mortal para el mundo civilizado”, afirmó. “Despejamos una nube oscura que podría haber cobrado millones de vidas”.