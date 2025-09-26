Toyota Corolla Cross 2026: análisis de su versión gasolina

El Toyota Corolla Cross 2026 llega renovado y disponible en versiones híbrida o de gasolina. En esta ocasión hablamos del modelo a gasolina, que ofrece tres niveles de equipamiento: L desde $26,000 dólares, LE, y la versión tope de gama XLE AWD, que alcanza los $36,000 dólares incluyendo envío a destino.

Equipado con un motor 2.0 litros de 4 cilindros con 169 hp, asociado a una transmisión automática CVT. Ofrece consumos de 31 mpg en ciudad, 33 en carretera y 32 combinados, mientras que la versión híbrida mejora hasta 42 mpg combinados. La tracción puede ser delantera o AWD inteligente, que activa el eje trasero solo cuando es necesario.

Su rediseño exterior destaca con una nueva parrilla más robusta, faros actualizados y rines de 18 pulgadas en la versión XLE. Los detalles en negro brillante y mate le dan un carácter más sólido, y cuenta con sensores de aparcamiento, cámara trasera y un maletero con portón eléctrico y rueda de repuesto de emergencia.

Llega el Toyota Corolla Cross 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

En el interior, equipa una pantalla central de 12.3 pulgadas , climatización dual, asientos delanteros calefactables, volante calefactable y sistema de audio JBL.

La segunda fila de asientos brinda buen espacio para cuatro adultos, con salidas de aire y puertos USB, lo que lo convierte en un SUV compacto cómodo y funcional para viajes.

