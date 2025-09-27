Horóscopo de hoy de Nana Calistar 27 de septiembre de 2025

LEO

Ya deja de flojear y pon manos a la obra, que los tiempos se te están acomodando bien bonito. Cada proyecto que traes en mente puede hacerse realidad siempre y cuando dejes la flojera y le eches ganas. Recuerda que no todo se paga con la misma moneda, no te bajes al suelo a estar a nivel de gente que ni siquiera vale la pena, tú naciste para brillar más que muchos. Este es el momento ideal para arrancar ese negocio que tanto traes en tu cabecita, porque la suerte en cuestiones de dinero te sonríe con ganas. Vienen días de crecimiento y consolidación, así que no te me apendejes.

Pero aguas, que una persona de piel blanca llegará por medio de amistades y te puede traer broncas por chismes, así que ni confianza ni secretos, cuida bien lo que dices y a quién se lo dices. La familia será tu pilar más grande, no descuides la fiesta en paz con ellos porque vas a necesitar su apoyo más pronto de lo que imaginas. Si tienes pareja, atiéndela y no la dejes al último, porque últimamente andas con la cabeza en cosas que no te dejan nada bueno y eso puede enfriar la relación. Ponte abusado, Leo, porque el universo ya te puso la mesa servida, nomás falta que te sientes y aproveches.

VIRGO

Aprende a ver quién sí vale la pena y quién ya deberías de sacar de tu vida, porque más de una persona nomás está ahí para shingarte la existencia. Ya deja de ser tan confiado, que te manipulan y ni cuenta te das. Buenas noticias llegan en el trabajo, sobre todo de algo que habías estado esperando desde hace rato, pero también aguas con las manipulaciones dentro de la familia. Cuidado con embarazos no deseados o con promesas que después no quieras cumplir.

Tu salud pide más atención: dolores de espalda y piernas pueden hacerse presentes, así que muévete más, haz ejercicio y cuida tu alimentación porque ya no tienes 15 años para recuperarte de volada. Recuerda quién eres, Virgo, y ve tras ese sueño que has traído en mente por años, deja de estar esperando que otros te den permiso o luz verde para cumplirlo. Estás en el mejor momento para consolidar lo que quieras. El amor crece y se fortalece, pero necesita que tú también pongas de tu parte, échale agua a esa plantita o se te seca.

Vienen días muy intensos de trabajo, así que llévatela con calma porque el estrés te puede jugar en contra. Y otra cosa: aguas con los chismes y los dimes y diretes, porque muchas veces tú mismo te metes de lleno sin deberla ni temerla. Mejor mantente al margen, porque tu tranquilidad no tiene precio.

LIBRA

Si no cuidas tu entorno y tus cosas, puedes tener pérdidas no solo de dinero, también de personas y situaciones que creías seguras. Despierta, Libra, ya no es tiempo de andar soñando despierto, es momento de despabilarte y decidir lo que quieres para tu vida. Se vienen respuestas que habías estado esperando desde hace tiempo, pero también cambios inesperados en la actitud de tu pareja si la tienes, lo que puede sacarte de balance.

El amor no está en su mejor momento, así que si andas con alguien nuevo, bájale dos rayitas al romance porque no es tiempo de ilusionarte de más. Deja de justificar los errores de otros, cada quien que se queme en su propio infierno; tú atiende lo tuyo y suelta esa costumbre de cargar con los pecados ajenos. Si ya tienes pareja, fíjate en las señales que te da, porque has descuidado lo básico y eso te puede traer broncas fuertes.

Aguas con amistades cercanas que hablan más de ti de lo que te imaginas. Has caído varias veces y nadie te tendió la mano, aprendiste a levantarte sol@, y eso ya no lo puedes olvidar. Gracias a esa experiencia, nadie volverá a pisotearte ni a invadir lo que es tuyo. Es momento de dejar los rencores atrás, porque de nada sirven y solo te jalan pa’ abajo. Libra, no dejes que la vida te cobre la misma factura dos veces, aprende de lo vivido y no repitas errores.

ESCORPIO

Ya aprende a decir que no, porque siempre andas de buen@ para todos y al final terminas cargando costales que ni son tuyos. No te dejes usar de tapete por gente que solo te busca cuando necesita algo y después ni las gracias te da. Ten cuidado donde dejas dinero, llaves o documentos, porque se ven pérdidas que te pueden sacar canas verdes.

Ya bájale a estar juzgando a todo mundo, primero revisa tus propios zapatos. En los próximos días llega un mensaje o llamada que te dejará incómodo y te pondrá a pensar más de la cuenta, además de noticias y chismes que te sacarán de onda. Hazte a un lado de problemas ajenos, no todos son tuyos para resolverlos. Las oportunidades de crecimiento están ahí, pero solo si dejas la flojera y te pones las pilas.

Es momento de poner los pies en la tierra y no perder esa humildad que te distingue y que siempre te abre puertas. Ten cuidado con tus pensamientos, porque se te están cumpliendo muchas cosas, y ya sabes lo que dicen: cuidado con lo que pides porque se cumple. En el amor hay cambios buenos: sentirás una atracción fuerte por alguien que hasta podría ser de tu mismo signo, pero ojo, que también te puedes enterar de que una amistad estuvo de coqueta con una ex pareja tuya o incluso con la actual, y eso sí que dolerá. No cambies por nadie, Escorpio, porque nadie merece tanto sacrificio.

ARIES

Un cambio de casa o mudanza se ve cerquita, y no solo eso, también la posibilidad de formalizar con alguien con quien ya vienes saliendo… o mínimo dándote tus escapaditas de pasión. Pero aguas, porque también se ven pérdidas materiales, así que ponte abusad@ o podrías quedar en banca rota por descuido o por confiar en quien no debes. Una persona del pasado de ojos claros podría reaparecer para meterte en conflictos, y tú que eres de mecha corta podrías caer en su juego.

Andarás con invitaciones de amores de una noche, pero también con la posibilidad de abrir un negocio relacionado con alimentos que puede darte muy buen resultado si no te me rajas. Aries, no cometas los mismos errores de siempre, porque te encanta tropezar con la misma piedra y luego hacerte la víctima. Ya despójate de todo lo que no te deja avanzar y lánzate a lo nuevo sin miedo. Un amor que conociste por redes sociales se irá concretando poco a poco.

Si tienes pareja, habla claro: pon las cartas sobre la mesa y dile lo que sientes y lo que te incomoda, porque si lo sigues guardando vas a explotar en el peor momento. Lo bueno es que has aprendido de tus errores, y ya no es tan fácil que te vean la cara de tarugo. Te llegarán noticias de un embarazo en una amistad, además de una invitación a una fiesta o compra importante que te sacará de rutina. Es hora de confiar en tu capacidad, Aries, deja de darle tantas vueltas y no te hagas pen&dejo: si lo viste con tus propios ojos, no hay nada que justificar.

TAURO

Deja de vivir en el pasado, mi vida, y céntrate en tu presente, que estás a nada de lograr esos objetivos y metas que habías dejado inconclusos. Cuidado con dolores de estómago o problemas digestivos, porque podrían fastidiarte en estos días. El fin de semana viene con cambios laborales y con la necesidad de poner un alto a alguien que quiere pasarse de listo contigo. No descuides tu cuerpazo criminal, porque las subidas de peso se te están notando y luego lloras para bajarlo.

Se aproxima una situación de conflicto que te pondrá entre la espada y la pared, pero de ahí aprenderás quién está contigo y quién solo estorba. Vienen días en los que comprenderás por qué estás donde estás y por qué aún no has alcanzado ese sueño que traías en mente. No desesperes, los tiempos de Dios y del universo son perfectos, aunque a veces tú quieras correr más rápido.

En el amor, dudas y desconfianza rondarán tu cabecita, y con justa razón, porque ya antes te dañaron y mentirte fue su deporte favorito. No pierdas tu tiempo con personas pend$ejas que solo buscan frenarte por envidia, no soportan verte mejor que ellos. También cuidado con tus pensamientos, porque tu sexto sentido anda afiladísimo y muchas de las cosas que imaginas se están volviendo realidad. Esta siguiente semana abrirás los ojos ante personas que se decían cercanas, pero que en verdad nomás te tenían de competencia disfrazada de cariño.

GÉMINIS

Vienen amores nuevos que te van a poner a dudar entre lo que quieres y lo que te conviene. En lo laboral habrá movimientos y hasta problemas, pero tu inteligencia será la clave para salir victorios@. Eso sí, no quieras aparentar lo que no eres, porque podrías terminar decepcionándote de personas que hoy consideras importantes.

Tus planes y sueños no deben ponerse en pausa solo porque hay envidias a tu alrededor; manda a la fregada a quienes solo ponen trabas. A veces tienes que ser culeis y pensar en ti primero, porque de ser buena gente nadie te agradece nada. Es momento de preocuparte más por tu vida, por lo que quieres y por tu propia felicidad, que al final nadie más va a venir a resolverte.

Un viaje está por aparecer, y puede ser hasta fuera del país. Pero cuidado: tu lengua es rápida para contestar y tu carácter no se queda callado, lo que puede meterte en discusiones fuertes por andar creyendo en chismes. Recuerda que quien te la hace te la paga, pero no siempre tienes que ser tú quien cobre la factura, deja que el tiempo haga su chamba.

Géminis, no seas tan quejumbros@, porque mucho de lo que te pasa es consecuencia de tus decisiones. Si algo no se da como esperabas, dale chance al tiempo. Y otra cosa: deja de escuchar tanto a los demás, porque es por eso mismo que no avanzas como deberías. No permitas que nadie apague tu chispa ni tus proyectos, que tu mente es rápida para crear y solo necesitas confiar más en ti.

CÁNCER

Ya te va a caer el veinte de todo el tiempo que has perdido mendigando atención y amor a quien no lo merece. Deja de arrastrarte por migajas, que vales mucho más que eso. Se viene un viaje que te va a caer de perlas, pero ojo con tu economía, porque si no la cuidas podrías regresar más jodid@ que cuando te fuiste.

Es momento de pensar en tu futuro y ponerte a trabajar en él desde ya. Se ve la posibilidad de un golpe, caída o accidente, así que anda con cuidado porque incluso podrías terminar en el hospital. Una amistad se te pegará demasiado en estos días, pero aguas, que lo hace con interés. No sueltes información personal porque podría usarla en tu contra.

La vida te va a enseñar que no debes vivir tan aprisa. Vienen pruebas fuertes, pero también aprendizajes grandes. No quieras comerte el mundo de un bocado, llévatela tranquila y paso a pasito que así todo se logra mejor. Cuida tu cuerpo, porque subes de peso rápido y después batallas para volver a enflacar.

Si tienes pareja, vendrán chismes de lavadero que buscarán meterse en tu relación. No les hagas caso, son puras envidias. Para los solteritos, hay posibilidad de un amor de una noche que te va a dejar sonriendo. También regresa una amistad del pasado con ganas de platicar viejos tiempos. Estos días serán clave para quitarte de encima a personas falsas y de doble cara que solo te han estorbado en tus sueños.

PISCIS

Se vienen momentos buenos en varias áreas, pero también cambios repentinos en tu corazón que, aunque al inicio te saquen de onda, terminarán beneficiándote bastante. No te limites en lo que sientes ni en lo que deseas, porque bien sabes lo que vales y lo que mereces en esta vida. Eso sí, ten cuidado con golpes, caídas o accidentes, porque hay riesgo de terminar en el hospital si no andas con los cinco sentidos puestos.

No te me deprimas por situaciones que apenas están pasando o por lo que ya sucedió, mejor enfócate en lo que viene, porque lo que está de tu lado son las nuevas oportunidades. Cuida tu lengua suelta, porque podrías decir de más y terminar metid@ en broncas; asegúrate de tener la cola más corta que lo larga que la traes de chismoso. Aprende a dejar que cada quien cargue con su costal, ya no quieras resolverles la vida a todos, que bastante tienes con tus propios asuntos.

En el amor habrá encuentros fugaces y posibilidades de arreglar pleitos con tu pareja o amistades. También se ven mejoras económicas y hasta la posibilidad de un cambio de ciudad que traerá cosas buenas a tu vida. Se abren puertas que te conviene aprovechar, pero no dejes que gente envidiosa o pendeja te meta ideas raras que solo buscan afectarte. Hay chance de un viaje en menos de dos semanas, y ahí encontrarás señales que el universo te manda pa’ que no dudes más.

ACUARIO

Recuerda, que en esta vida nadie merece tu 100%, salvo tus padres, así que no dejes que alguien te exija más tiempo o atención si no te da nada a cambio. Estás por entrar en una etapa de muchos cambios laborales que te beneficiarán y que te pondrán en el camino correcto para lograr lo que tanto deseas. Eso sí, abre bien los ojos, porque una persona del pasado quiere regresar con intenciones amorosas, y ya depende de ti si le das chance o lo mandas a volar.

Se ven nuevas amistades que llegarán a aportarte, no a quitarte, y también la culminación de un sueño que venías esperando desde hace tiempo. Empiezas a planear un viaje que te caerá de maravilla para despejarte y conocer nuevas oportunidades. En el amor, habrá chances de encuentros de una noche, pero ojo: no confundas la pasión con cariño verdadero.

Ya no dejes que nadie te manipule, pon en marcha ese proyecto que quedó inconcluso y que puede ser tu boleto al éxito. No subestimes tu poder, porque aunque muchos quisieran verte mal, cuando ellos apenas salen a comprar la leche, tú ya vienes con los quesos y hasta con el bolillo. Tus números de la suerte son el 5, 6 y 0, y no olvides que tu boca es filosa: puedes herir sin querer a personas cercanas. Sé sincero, pero también mide tus palabras, porque no todo el mundo aguanta verdades sin filtro.

CAPRICORNIO

No te justifiques de lo que no hiciste bien, ni dejes que los demás te roben la paz con sus dramas, que cada quien cargue con lo suyo. Tú ya tienes bastante como para estar resolviendo broncas ajenas. Cuidado con lo que deseas, porque podrías estar pidiendo cosas que lejos de ayudarte, solo te traerían dolores de cabeza. No permitas abusos ni faltas de respeto hacia tu persona, porque si lo haces una vez, ya te fregaste, se volverá costumbre.

El insomnio andará rondando en estos días, y es porque traes la cabeza llena de preocupaciones. Procura descansar más, porque cada desvelo se te nota y te desgasta el cuerpo. Pero también hay buenas noticias: un sueño largamente esperado se hará realidad. Es normal que tengas días en los que no encuentras rumbo, pero recuerda todo lo que has pasado para llegar a donde estás; no fue gratis ni sencillo, y ese esfuerzo vale oro.

En el amor, ya no será tu prioridad, pues entenderás que puedes ser feliz con o sin pareja. Y aunque amores del pasado quieran regresar, tú ya no eres el mismo y no te vas a enganchar igual. Estás en una etapa de cierres, de soltar ciclos que ya no te sirven, para abrirte a nuevas oportunidades que el universo tiene para ti. Capricornio, el mundo es de los que se atreven, así que deja de pensarlo tanto y atrévete a dar ese paso que llevas tiempo postergando.

SAGITARIO

Aprende a soltar, corazón, todo eso que te hace daño y que solo te estorba para avanzar. Date la oportunidad de ir a lo seguro y de trazarte metas nuevas, que tú eres de los que brillan cuando trabajan en grande. Es momento de que recuerdes cuánto te ha costado llegar hasta aquí, no te regales ni te pongas de oferta, porque vales oro molido y quien te quiera tendrá que chingarle para merecerte.

No te dejes manipular por quienes solo buscan información de ti para usarla en tu contra. Hazte más discreto con tu vida privada, porque a veces hasta tú solito te pones de pechito. Agarra el toro por los cuernos y enfrenta lo que no está saliendo como esperabas. Una amistad de piel clara anda ladre y ladre de ti y de tu familia, así que cuida bien a quién le confías tus secretos.

Se vienen complicaciones con documentos o trámites, así que pon todo en regla para que no te agarren en curva. Pero también se ve una etapa de días buenos, cargados de amor y de momentos que te harán sentir pleno. El universo te está empujando a iniciar un ciclo nuevo lleno de cosas buenas, pero primero necesitas cerrar bien lo que quedó pendiente. Sagitario, recuerda siempre quién eres, lo que vales y hacia dónde vas; no dejes que nadie te haga dudar de tu poder, porque tú naciste para conquistar caminos, no para quedarte mirando cómo otros lo hacen.