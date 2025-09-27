La Liga MX reprogramó el Puebla vs. Chivas para este sábado por una tormenta eléctrica

Después de 90 minutos de espera debido a una tormenta eléctrica en el estadio Cuauhtémoc, la Liga MX decidió reprogramar el partido entre el cuadro de la Franja contra las Chivas para este sábado a las 17:00 horas, en la enésima ocasión que la madre naturaleza afecta la programación del campeonato.

No obstante que el personal de mantenimiento del inmueble exmundialista, la cantidad de agua que trajo dicha tormenta hizo imposible que se llevara a cabo el encuentro correspondiente a la fecha 11 del torneo Apertura 2025 y decidieron reprogramarlo para este sábado a las 17:00 horas, esperando que las condiciones de la cancha hayan mejorado.

Una vez que se agotaron todos los recursos humanos y logísticos posibles, la Liga MX en forma conjunta con el personal de Protección Civil del estado de Puebla y los representantes de ambos equipos, se tomó la decisión de aplazar el encuentro 24 horas después.

“La LIGA BBVA MX informa que, debido a la tormenta eléctrica y lluvia constante en la zona del Estadio Cuauhtémoc, el partido de la Jornada 11 entre los Clubes Puebla y Guadalajara, a disputarse originalmente esta noche, será reprogramado”. dijo en su comunicado.

Al respecto, también añadió que: “La determinación, tomada en conjunto con Protección Civil, priorizando siempre la integridad de todos los presentes en el estadio: Clubes, aficionados y cuerpo arbitral, se encuentra sustentada en los Artículos 41 y 42 del Reglamento de Competencia de la LIGA BBVA MX, que indican la suspensión de partidos por “causa de fuerza mayor” y su reprogramación dentro de las 24 horas siguientes”.

Obviamente, las autoridades de la Liga MX decidieron colocar este compromiso en la programación inicial de la jornada sabatina por aquello de no afectar la transmisión de televisión, por lo cual también publicaron las indicaciones para ser reagendado.

“El partido Puebla vs. Chivas será reagendado para este sábado 27 de septiembre a las 17:00 hrs. en el Estadio Cuauhtémoc. Agradecemos la comprensión de Clubes y aficionados, destacando que la seguridad de todos los asistentes es prioridad para la LIGA BBVA MX’ finalizó.

Cabe señalar que por un momento la directiva del Puebla insistió en llevar a cabo el juego, pero al final los dirigentes de Chivas dieron un paso al costado y retiraron a su equipo del terreno de juego cuando la fuerza de la lluvia había bajado y el personal de mantenimiento del terreno de juego hacia lo imposible por arreglar la cancha lo mejor posible.

Pero a la mera hora, en la zona de las bandas, el balón no tenía circulación y tampoco botaba lo suficiente como para generar la realización correcta de las acciones, lo cual habría generado muchos problemas y habría significado un riesgo para la integridad física de los jugadores.

En las pasadas jornadas, varios juegos han sufrido retraso en su inicio, como el Atlas vs. Cruz Azul de la fecha 2 del torneo Apertura 2025, así como el Pumas contra Atlas de la jornada 7 del actual campeonato.

