Raphael canceló concierto por problemas de salud y generó preocupación entre sus fans

El cantante español Raphael encendió las alarmas entre sus seguidores luego de que cancelara de última hora su concierto gratuito programado para el 26 de septiembre en el Recinto Ferial IFEZA Zamora por problemas de salud.

La Fundación Caja Rural, organizadora del evento, informó que la cancelación del show se debió a motivos médicos relacionados con un proceso gripal, lo que obligó al artista a suspender su presentación a pesar del gran entusiasmo del público.

A través de un comunicado publicado en Instagram, la fundación expresó que lamentaba profundamente las molestias ocasionadas por la cancelación del cantante y agradecían la comprensión de todos los asistentes, medios y colaboradores.

Hasta el momento, Raphael no se ha pronunciado personalmente sobre la cancelación de su show en el Recinto Ferial IFEZA Zamora o sobre su estado de salud.

El cantante español también tiene previsto presentarse el próximo 1 de octubre en el Movistar Arena de Madrid, donde participará junto a Hombres G en apoyo a la lucha contra el cáncer.

Raphael, de 81 años, volvió a los escenarios en junio tras recuperarse de un linfoma cerebral diagnosticado a finales de 2024, y anunció con emoción su regreso a la música, agradeciendo el apoyo de sus fans y del equipo médico.

Actualmente, el cantante mantiene una agenda de conciertos programados en España para los próximos meses, con fechas hasta mayo de 2026, además tiene planeadas varias presentaciones en ciudades de Estados Unidos para el próximo año.

