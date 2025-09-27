Toño de Valdés estuvo a punto de morir y fue hospitalizado de emergencia

Para Toño de Valdés, popular comentarista de TUDN y Televisa Deportes, la vida estuvo a punto de cambiarle en cuestión de segundos al ser hospitalizado de emergencia para corregir un problema estomacal que resultaron riesgosos aneurismas que requirieron una urgente intervención quirúrgica.

Lo anterior afortunadamente pudo ser dado a conocer por el propio popular locutor en los medios deportivos electrónicos de México en una charla con su colega de siempre Enrique Burak, a quien le detalló que se hizo indiferentes a algunos problemas del estómago hasta que las molestias aumentaron y ahí lo debieron detener hospitalizado por varios problemas que pusieron en riesgo su vida.

El reconocido comentarista y periodista deportivo Toño de Valdés generó preocupación luego de revelar que fue hospitalizado de emergencia; esto se sabe sobre su estado de salud 👇 https://t.co/6izSszYDuO — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 27, 2025

En la charla le relató que al llegar al hospital creía que era una revisión de rutina, pero a la mera hora el problema fueron unos aneurismas, (protuberancias en las arterias del estómago que en un principio no generan una sintomatología grave, pero que en caso de reventarse alguna de ellas puede costarle la existencia.

Por esa razón, al detectarle tres de ellas en un estado “crítico” obligaron a su permanencia en el hospital para una cirugía de emergencia y evitar una tragedia que pudiera costarle la vida por la gravedad de su patología clínica.

Toño dijo que en esta ocasión la llamada de alerta fueron las molestias que percibió muy diferentes a otras ocasiones que lo obligaron a acudir al hospital y ser revisado de emergencia porque además de los aneurismas también tuvo problemas de cálculos en la vesícula que le generaron un dolor intenso

“Las piedras provocaron el dolor justamente. No quiero que esto sea una práctica de cada dos meses y por eso tuve que acudir al doctor, porque no quiero que esto se repita cada dos meses”, precisó De Valdés.

Toño de Valdés es de los talentos y figuras de la empresa Televisa en el área de deportes con más de 40 años de trayectoria, en donde ha cubierto más de 10 ediciones de Juegos Olímpicos, Playoffs de las Ligas Mayores, así como infinidad de Series Mundiales y Superbowls de la NFL, así como infinidad de eventos deportivos que lo han convertido en un ícono de los medios electrónicos en México.

🚨 Hospitalizan de emergencia al periodista deportivo Toño de Valdés tras complicaciones de salud



📺 Este #sábado, el periodista deportivo Antonio “Toño” de Valdés, conocido por conducir “#LaJugada” en #TUDN, fue ingresado de emergencia a un hospital y sometido a cirugía, tras… pic.twitter.com/liSEg5A3FK — Revista TMX (@RevistaTMX) September 27, 2025

De Valdés actualmente sigue como una de las cartas fuertes de la empresa de Chapultepec 18, en donde ha sabido adaptarse a la modernidad de los medios electrónicos y los aficionados al deporte siguen considerándolo como un referente y líderes de opinión en México.

Seguir leyendo:

– David Faitelson, otra víctima más de los baches en la CDMX

– Televisa y TV Azteca transmitirán los partidos del campeón Toluca

– Televisa y TV Azteca transmitirán los partidos del campeón Toluca





