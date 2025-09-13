David Faitelson, otra víctima más de los baches en la CDMX

David Faitelson de la cadena TUDN, estuvo a punto de sufrir un accidente vial de graves consecuencias a causa del pésimo estado de la cinta asfáltica en la avenida Ignacio Zaragoza, en el oriente de la CDMX y en otras zonas de la capital azteca que le han generado infinidad de críticas al gobierno de Clara Brugada.

Faitelson documentó en sus redes sociales el percance vial sufrido la noche de este reciente viernes en uno de los incontables sucesos que a diario aquejan a los habitantes de la gran metrópoli azteca y que actualmente han rebasado la acción de las autoridades para evitar estos incidentes provocados por la falta de mantenimiento en las avenidas y calles principales de la principal urbe de México.

Cosas que pasan en nuestra hermosa ciudad…

Un hoyo en plena Calzada Zaragoza, dos llantas destrozadas…

Gracias al apoyo de la policía de @Alc_Iztapalapa, me auxiliaron en todo momento…

¿A quién le paso la cuenta, señora @ClaraBrugadaM?

Afortunadamente, el percance vial de Faitelson quedó como una más de las anécdotas que suceden en la capital de la República y que el analista deportivo de Televisa que pudo documentar a sus miles de seguidores en redes sociales, donde mostró como quedaron destrozados los dos neumáticos de su camioneta.

“Un hoyo en plena Calzada Zaragoza, dos llantas destrozadas. Gracias al apoyo de la policía de la Alcaldía Iztapalapa, me auxiliaron en todo momento. ¿A quién le pasó la cuenta, señora Clara Brugada?”, publicó en su cuenta oficial de X.

No andes llorando, contrata seguro cobertura amplia plus, y te cubren tus dos llantas. — EMILIO_10 (@eemmanuelglz) September 13, 2025

Faitelson también comentó en forma irónica la falta de atención del gobierno a Clara Brugada en la CDMX a este problema de los baches que se han convertido en un problema de grandes magnitudes para su gestión y en donde la respuesta no ha sido la esperada para todos los habitantes de la megalópolis azteca.

El post de Faitelson en las redes sociales provocó reacciones divididas entre los usuarios y sus seguidores. La mayoría fue empático con su percance y con sus críticas al gobierno de Clara Brugada, pero otros debido al antagonismo político que existe en México, lo cuestionaron y rechazaron sus quejas.

“No andes llorando, contrata seguro cobertura amplia plus, y te cubren tus dos llantas”, respondió un seguidor.

“Atravieso esa avenida a diario, nunca lo había notado“, comentó otro usuario.

La calzada Ignacio Zaragoza, una de las más dañadas

Cabría señalar que la Calzada Ignacio Zaragoza, ubicada al oriente de la CDMX y por la que transitan a diario miles de automóviles para trasladarse hacia los estados del sureste del país como Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y otras localidades, es de las más afectadas por la falta de mantenimiento en la cinta asfáltica.

Eres muy distraído hasta para manejar, recuerdo hace unos años con un clima cálido, un tipo que no tiene cuello en la bella Veracruz, sacó su mano por una pequeña ventana, y le propinó un tremendo derechazo a un personaje que sufría de obesidad, el mismo que hoy vive del chocho — Enrique AR (@EnriqueAR1177) September 13, 2025

Recientes estadísticas extraoficiales revelaron que a la mayoría de avenidas y calles en la capital mexicana no se les ha dado mantenimiento de pavimento en los últimos 20 años y que provocado por las intensas lluvias se ha convertido en un grave problema por resolver para la gestión de la señora Clara Brugada.

