Trump se reunirá con los líderes del Congreso antes de la fecha límite de cierre del gobierno

El presidente Donald Trump se reunirá con los cuatro principales líderes del Congreso el lunes, antes de que venza el martes la fecha límite para el cierre del gobierno por la falta de asignación de presupuesto federal por los legisladores.

Este es un cambio notable tras el anuncio de Trump de que cancelaba una reunión con el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (demócrata por Nueva York), a principios de semana.

Schumer, Jeffries, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), y el líder de la mayoría del Senado, John Thune (republicano por Dakota del Sur), se reunirán con Trump en la Casa Blanca el lunes, según tres fuentes familiarizadas con la reunión.

Punchbowl News fue el primero en informar sobre la reunión.

Schumer llamó a Thune el viernes y le instó a que se reuniera con Trump porque la fecha límite para el cierre gubernamental se acerca rápidamente, según informó un asesor del líder de la minoría del Senado.

“El presidente Trump ha accedido una vez más a reunirse en el Despacho Oval”, declararon Schumer y Jeffries en un comunicado conjunto.

“Como hemos reiterado, los demócratas se reunirán en cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier persona para negociar un acuerdo de gasto bipartidista que satisfaga las necesidades del pueblo estadounidense. Mantenemos nuestra firme determinación de evitar un cierre del gobierno y abordar la crisis sanitaria republicana. El tiempo se acaba”.

El presupuesto federal se agota después del 30 de septiembre, lo que provocará un cierre gubernamental a partir del miércoles a menos que el Congreso actúe.

Cualquier medida necesitará apoyo bipartidista, ya que se necesitan 60 votos para superar una obstrucción en el Senado, lo que requiere el apoyo de al menos siete senadores demócratas.

A principios de este mes, la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, aprobó una resolución continua (CR) “limpia” para continuar financiando al gobierno hasta el 21 de noviembre, que el Senado rechazó rápidamente.

Los demócratas de ambas cámaras del Congreso han pedido a los republicanos que aborden cuestiones como los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA), que vencen al final del año calendario, o que deroguen los recortes a Medicaid promulgados en la megapropuesta de ley republicana a principios de este año.

Los republicanos argumentan que estos son temas no relacionados que deberían abordarse por separado, y consideran que algunas peticiones de los demócratas son irrazonables.

Jeffries ofreció conferencias de prensa diarias durante la semana, criticando a Trump por cancelar la reunión, mencionando, en un momento dado, la visita de Trump el viernes a la Ryder Cup en Long Island.

“No tuvo tiempo de reunirse con líderes demócratas, financiar al gobierno y abordar la crisis sanitaria republicana, pero Donald Trump ahora mismo, mientras hablamos, ¿está en un torneo de golf?”, dijo Jeffries el viernes.

El miércoles en la noche, la Casa Blanca amenazó con aprovechar el posible cierre del gobierno debido a la interrupción del presupuesto a corto plazo para implementar cambios a largo plazo en la plantilla de las agencias federales.

La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca envió un memorando a las agencias federales, instándolas a preparar planes de despidos en caso de cierre del gobierno, lo que aumenta la presión antes de la fecha límite del martes para que el Congreso apruebe un proyecto de ley de presupuesto federal.

