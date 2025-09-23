Trump canceló una reunión con líderes demócratas para impedir el cierre del gobierno

El presidente Donald Trump anunció el martes que canceló una reunión con los principales líderes demócratas del Congreso que estaba programada para finales de esta semana para negociar una solución al presupuesto federal que impida el cierre del gobierno el 1 de octubre.

El objetivo de la reunión era alcanzar un acuerdo presupuestario temporal, que se conoce como resolución conjunta, que garantice el financiamiento del gobierno por un corto período de tiempo.

“Después de revisar los detalles de las demandas ridículas y poco serias que están haciendo los demócratas de la minoría radical de izquierda a cambio de sus votos para mantener abierto nuestro próspero país, he decidido que ninguna reunión con sus líderes del Congreso podría ser productiva”, escribió Trump en su plataforma Truth Social el martes por la mañana.

El anuncio de Trump ocurrió poco después de que el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, anunciaran que tenían previsto reunirse con el presidente esta semana en la Oficina Oval, para negociar sus propuestas.

Los legisladores del Congreso están de receso esta semana, sin un camino a seguir, después de que el Senado rechazara tanto una medida de financiación gubernamental de siete semanas aprobada por la Cámara de Representantes como una alternativa demócrata.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), dijo el martes en una declaración después de que Donald Trump cancelara la reunión bipartidista con el liderazgo demócrata: “Trump se está yendo de la mesa de negociaciones antes siquiera de llegar. Mientras los estadounidenses se enfrentan al aumento de los costos y a una crisis sanitaria republicana, Trump prefiere hacer un berrinche antes de hacer su trabajo. Los demócratas están listos para trabajar para evitar un cierre gubernamental; Trump y los republicanos tienen a Estados Unidos como rehén. Donald Trump asumirá la responsabilidad del cierre”.

Jeffries invocó una frase en X que irrita al presidente: “Trump siempre se acobarda”.

Jeffries también dijo a los miembros de la Cámara de Representantes que debían regresar a Washington el lunes, a pesar de que los líderes republicanos cancelaron las votaciones, en vísperas de la fecha límite de financiación.

Los legisladores tienen hasta el 1 de octubre, poco más de una semana, para aprobar una medida de extensión del presupuesto federal.

Los demócratas exigen a los republicanos que hagan concesiones, principalmente en materia de salud, específicamente solicitando extender los créditos fiscales de la Ley de Atención Médica Asequible que vencen en diciembre. a cambio de sus votos para extender la financiación gubernamental.

Los líderes republicanos no se han mostrado dispuestos a negociar con los demócratas y mantienen su proyecto de ley de financiación provisional.

Los republicanos del Senado necesitan al menos siete votos demócratas para aprobar una medida de financiación gubernamental y evitar el cierre del gobierno.

