Trump se reunirá con demócratas Schumer y Jeffries ante amenaza de cierre del gobierno

Luego de que el Senado de Estados Unidos rechazó un proyecto de ley provisional que habría evitado el cierre del gobierno el 1 de octubre, el presidente Trump planea reunirse esta semana con líderes demócratas.

Mientras el Congreso parece encaminarse hacia un cierre gubernamental, el mandatario busca llegar a un punto de inflexión, aunque la hora y el lugar de la reunión no han sido determinados.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ambos demócratas de Nueva York, han pedido repetidamente a los líderes republicanos que negocien con ellos un ajuste de la financiación a corto plazo.

En una carta dirigida a Trump el fin de semana pasado, Schumer y Jeffries exigieron una reunión con el presidente y afirmaron que los demócratas no apoyarían un proyecto de ley de gasto sucio que no aborde sus prioridades en materia de salud.

“Los republicanos asumirán la responsabilidad de otro doloroso cierre gubernamental debido a la negativa de los líderes republicanos del Congreso a siquiera dialogar con los demócratas”, decía la carta. “Por consiguiente, ahora es su obligación reunirse directamente con nosotros para llegar a un acuerdo que mantenga el gobierno abierto y aborde la crisis sanitaria republicana”.

Las propuestas rivales para mantener la financiación del gobierno después del 30 de septiembre fracasaron en el Senado el viernes. La medida republicana financiaría al gobierno hasta el 21 de noviembre y proporcionaría un aumento de $88 millones de dólares en fondos de seguridad para legisladores, jueces de la Corte Suprema y el poder ejecutivo.

La propuesta demócrata mantendría la financiación hasta el 31 de octubre e incluía fondos de seguridad, prioridades de atención médica y otras disposiciones que revertirían las políticas de Trump.

Todo esto deja al Congreso y a la Casa Blanca sin una salida fácil del estancamiento que amenaza con un cierre en menos de dos semanas cuando el año presupuestario actual y el financiamiento expiran.

Sin embargo, no es la primera vez que Trump enfrenta un dilema similar. En el primer mandato de Trump en el cargo el gobierno cesó operaciones más de un mes, el más largo en la historia federal, en 2018-2019.

