Senado rechaza proyectos de ley de financiación provisional para evitar un cierre del gobierno

Mientras que los demócratas en el Senado rechazaron un plan para financiar al gobierno hasta el 21 de noviembre, el cual había sido aprobado por el Partido Republicano en la Cámara de Representantes; los republicanos desecharon un proyecto de ley demócrata ligado a las disposiciones sobre atención médica.

El proyecto de ley provisional de siete semanas conocido como resolución continua o CR, no alcanzó los 60 votos necesarios para ser turnado al presidente de la nación. En la votación 44 senadores sufragaron a favor y 48 en contra.

Del lado demócrata, John Fetterman fue el único en apoyar el proyecto; en tanto que los Rand Paul y Lisa Murkowski le dieron la espalda su partido al votar en contra.

Con respecto al plan presentado por los demócratas para que se extendieran los subsidios del Obamacare y además revertir los recortes a Medicaid promulgados en la “gran y hermosa ley” del presidente Donald Trump, tampoco superó el umbral de 60 votos, pues sólo se contó con el respaldo de 47 senadores frente a 45 en contra.

De esta manera, Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado, cumplió su palabra de unir a su bancada para derrotar al proyecto de ley republicano de la Cámara de Representantes.

“Tenemos dos semanas. Deberían sentarse a hablar con nosotros, y quizá podamos conseguir una buena propuesta, pero si no hablan con nosotros, no hay esperanza de conseguir una buena propuesta. Y eso no tiene sentido.

Donald Trump dice que no negocien con los demócratas, porque no sabe cómo es el Senado, o no sabe contar, porque sin los demócratas, van a terminar cerrando el gobierno”, expresó.

Al no ponerse de acuerdo en el Congreso, el cierre del gobierno está previsto para iniciar el 1 de octubre a las 12:01 am, fecha en que inicia el nuevo año fiscal.

A pesar de la delicada situación, la Cámara de Representantes y el Senado tienen previsto un receso la próxima semana.

Aunque se tenía previsto reanudar las sesiones de la Cámara los días 29 y 30 de septiembre, los líderes republicanos cancelaron con el objetivo de presionar a los demócratas del Senado para aprobar el proyecto de ley provisional.

“El proyecto de ley republicano es una resolución limpia, no partidista y de corto plazo para financiar al gobierno y darnos tiempo para realizar todo el proceso de asignaciones”, señaló el conservador John Thune, líder de la mayoría del Senado.

