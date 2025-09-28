3 signos del zodiaco chino esperan suerte hasta el 5 de octubre

La astrología china anuncia un periodo de prosperidad para 3 signos del horóscopo chino durante la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2025.

Esta será una etapa ideal para tomar decisiones importantes, iniciar proyectos y abrirse a nuevas oportunidades.

Según las energías de los elementos y días especiales del calendario oriental, estos signos recibirán apoyo directo del universo para atraer abundancia en diferentes áreas de su vida, predicen astrólogos expertos de Your Tango.

1. Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

El Caballo será uno de los grandes favorecidos de esta semana, especialmente el sábado 4 de octubre cuando la energía del fuego se duplicará y potenciará su espíritu libre.

Durante estos días, las personas nacidas bajo este signo irradiarán carisma y magnetismo personal, lo que les abrirá puertas en lo social y en lo profesional.

Gracias a su energía positiva, atraerán más atención de lo habitual y se convertirán en inspiración para quienes los rodean.

Consejos para atraer abundancia si eres Caballo

Viste colores cálidos como naranja, amarillo y dorado. Coloca una planta verde en una ventana para limpiar energías bloqueadas y mantente alerta a oportunidades que requieren actuar con rapidez.

La abundancia que recibirá el Caballo esta semana será más bien fugaz y circunstancial, relacionada con una decisión puntual que marcará la diferencia.

2. Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Para la Cabra, la suerte llegará de forma constante durante toda la semana, aunque su día más poderoso será el domingo 5 de octubre coincidiendo con el Día de Puertas Abiertas de la Oveja de Fuego Ding Wei.

Esta energía combina fuego y tierra, lo que le permite a la Cabra mantenerse equilibrada y enfocada en sus objetivos.

La abundancia que recibirá no será momentánea, sino que traerá estabilidad, crecimiento familiar y oportunidades a largo plazo.

Consejos para potenciar la prosperidad si eres Cabra

Usa colores como rojo, melocotón y amarillo. Ten un amuleto de jade en tu escritorio para atraer equilibrio y fortuna.

Se te recomienda confiar en los nuevos comienzos que se alineen con tu propósito de vida.

La semana favorecerá inversiones, proyectos familiares y decisiones financieras que construirán un futuro sólido y estable.

3. Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La Serpiente tendrá su día más afortunado el viernes 3 de octubre bajo el influjo del Día del Éxito de la Serpiente de Madera, que coincide con el Año de la Serpiente de Madera.

Este alineamiento cósmico multiplica su poder personal y le brinda una sensación de estar cumpliendo un destino predestinado.

En este periodo, la Serpiente atraerá abundancia especialmente en el ámbito profesional, financiero y creativo.

Puede ser la semana indicada para iniciar un nuevo proyecto, cerrar acuerdos o recibir una propuesta inesperada.

Consejos para aprovechar tu energía si eres Serpiente

Elige colores como lavanda, verde intenso y rojo. Coloca flores frescas en el centro de una habitación para activar la energía de tus metas. Sé estratégico con tu tiempo y evita decisiones impulsivas.

La abundancia de la Serpiente está ligada al trabajo constante, visión estratégica y creatividad, factores que abrirán nuevas oportunidades de éxito.

Preguntas recuentes

¿Cuál es el día más afortunado para cada signo?

El Caballo tendrá su mejor día el 4 de octubre, la Cabra el 5 de octubre y la Serpiente el 3 de octubre.

¿Cómo pueden potenciar su suerte estos signos?

Usando colores específicos, amuletos como el jade o plantas y flores frescas para activar la energía positiva.

¿La abundancia será económica o personal?

Depende del signo: el Caballo atraerá oportunidades momentáneas, la Cabra logrará estabilidad familiar y financiera, y la Serpiente alcanzará éxito profesional y creativo.

