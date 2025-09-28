Autoridades buscan a un buzo desaparecido en Kauai, Hawaii

La Guardia Costera de Estados Unidos busca a un buzo desaparecido, identificado como Bryson Higashi, de 44 años, quien fue visto por última vez a las 4:30 p. m. del martes en el área de Hanalei, en la isla de Kauai, en Hawaii.

Higashi mide 1,80 metros de altura, pesa unos 82 kilos y fue reportado como desaparecido después de que su camioneta permaneciera estacionada sin supervisión durante un día cerca de la bahía.

Operativo de búsqueda

El miércoles por la noche, los vigilantes del centro de comando del Sector Honolulu recibieron la notificación del Departamento de Bomberos de Kauai sobre una posible persona en el agua.

Desde entonces se desplegaron varios recursos: una lancha de respuesta mediana de 45 pies de la Guardia Costera de Kauai, un helicóptero MH-65 Dolphin, un avión HC-130 Hércules desde la Estación Aérea de Barbers Point, y el guardacostas William Hart (WPC 1134), desviado hacia la zona.

Además, participan equipos del Departamento de Policía de Kauai, el Departamento de Tierras y Recursos Naturales de Hawái y otras agencias locales.

Condiciones adversas

La Guardia Costera indicó que los esfuerzos de búsqueda enfrentan vientos de 15 mph, mares de 2 a 4 pies, lluvias intermitentes y visibilidad reducida.

Se ha pedido a cualquier persona con información sobre el paradero de Higashi que se comunique de inmediato con las autoridades para colaborar en la operación.

