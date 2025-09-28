Capturan en Oregón a presunto asesino liberado por error de la cárcel

Las autoridades del estado de Oregón confirmaron que Ty Anthony Sage, de 26 años, fue detenido nuevamente luego de haber sido liberado por equivocación a principios de semana. El sospechoso enfrentaba cargos por homicidio en segundo grado y robo en primer grado en relación con el asesinato de Lowgunn Ivey, un joven de 15 años asesinado en 2021.

El sheriff del condado de Multnomah, en Portland, reconoció que Sage “nunca debería haber podido pagar la fianza”, como ocurrió el lunes pasado cuando salió del Centro de Detención. La confusión derivó de un error administrativo en la interpretación de una orden judicial, que originalmente le negaba la libertad bajo fianza.

Detención tras una búsqueda de varios días

El fugitivo fue localizado el jueves en una gasolinera cerca de la autopista 101, en Florence, Oregón, a unos 290 kilómetros de la cárcel de la que había salido. Su arresto fue posible gracias a la cooperación del Grupo de Trabajo de Fugitivos del Servicio de Alguaciles de EE. UU., informó la oficina del sheriff.

Una revisión preliminar reveló que funcionarios del Centro de Detención de Multnomah actuaron de buena fe, pero cometieron un error al interpretar la orden judicial. El sheriff Nicole Morrisey O’Donnell afirmó que el sistema será reforzado para evitar que se repitan casos de este tipo.

“La familia de Lowgunn merecía algo mejor”, reconoció la sheriff.

Dolor y enojo de la familia de la víctima

La madre del adolescente asesinado, Jodie Ramsey, criticó duramente a las autoridades por la liberación indebida.

“Siento que me fallaron. Siento que también le fallaron a la comunidad, porque está acusado de asesinar a un niño”, declaró a FOX 12. “Nadie sabe lo que podría haberle hecho a cualquiera”.

Aunque expresó alivio por la reaprehensión de Sage, Ramsey advirtió que está evaluando presentar una demanda contra el condado por el error que, asegura, le obligó a revivir el trauma de la muerte de su hijo.

“Tener que abrir heridas que aún no han sanado del todo me está matando”, dijo.

Investigación interna en marcha

La oficina del sheriff informó que se lleva a cabo una investigación interna para esclarecer cómo se produjo el fallo y responsabilizar a quienes intervinieron en la liberación.

La sheriff O’Donnell insistió en que el caso servirá como “una oportunidad para fortalecer los procesos administrativos” y reiteró su compromiso de garantizar justicia para la familia de Ivey.

