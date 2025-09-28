Crean conciencia en Los Ángeles sobre enfermedades renales

Organizaciones anunciaron eventos para difundir la conciencia sobre enfermedades renales crónicas y en las que se ofrecerán exámenes de salud gratuitos en Los Ángeles.

Las organizaciones DaVita, proveedor de servicios de diálisis renal, y Bridge of Life colaboran en la organización de los eventos que se llevarán a cabo en las próximas semanas con el propósito de que los miembros de la comunidad sean proactivos en el manejo de su salud.

DaVita se asoció con grupos comunitarios locales sin fines de lucro para presentar cuatro eventos en los que especialistas evaluarán los parámetros de diabetes, hipertensión y enfermedades renales sin costo alguno.

Sigue leyendo: Hombre de 60 años le pidió consejos de nutrición a ChatGPT y acabó con una rara enfermedad: bromismo

De acuerdo con el proveedor de servicios de diálisis renal, uno de cada siete adultos padece este tipo de enfermedades.

“La hipertensión, la diabetes y los problemas renales pueden ser difíciles de detectar“, dijo DaVita en su sitio web.

“Puede que se sienta bien, pero todavía tiene problemas de salud. Nuestras evaluaciones de salud gratuitas pueden detectar estos problemas a tiempo. Cuando los detectamos a tiempo, podemos brindarle educación y servicios locales para ayudarle a mantenerse más saludable”, agregó.

Sigue leyendo: Cómo detectar los primeros síntomas y actuar a tiempo contra la neumonía

Los eventos con exámenes de salud gratuitos se anuncian para las siguientes fechas y lugares:

Martes 30 de septiembre : St. Barnabas Senior Center. 675 South Carondelet Street, en Los Ángeles.

: St. Barnabas Senior Center. 675 South Carondelet Street, en Los Ángeles. Viernes 3 de octubre : The Pico Union Project. 1153 Valencia Street, en Los Ángeles.

: The Pico Union Project. 1153 Valencia Street, en Los Ángeles. Sábado 4 de octubre : YMCA of Greater Los Ángeles (Weingart East YMCA). 2900 Whittier Boulevard, en Los Ángeles.

: YMCA of Greater Los Ángeles (Weingart East YMCA). 2900 Whittier Boulevard, en Los Ángeles. Viernes 10 de octubre: LACare Community Resource Center in Lincoln Heights. 2430 North Broadway, en Los Ángeles.

DaVita informó que se aceptarán personas sin cita previa para los eventos, pero es posible inscribirse de forma previa para aquellos que quieran ahorrar tiempo el día de su cita preferida.

Sigue leyendo: Investigadores descubrieron que los teléfonos celulares podrían ayudar a detectar formas tempranas de cáncer

Si desea inscribirse para alguno de los cuatro eventos y apartar su lugar, puede ingresar a este enlace.

Sigue leyendo:

· Medicare: los 8 servicios con cobertura gratis en 2025

· Mientras disminuyen pruebas de antígeno: tasas de cáncer de próstata aumentan anualmente en EE.UU.

· El cáncer de mama: un desafío que se enfrenta con información y prevención