¿Cuánto vinagre de manzana necesitas para bajar de peso?

Un metaanálisis reciente ha demostrado que el vinagre de sidra de manzana, administrado en dosis de hasta 30 ml al día, puede llevar a reducciones significativas en el peso corporal y en el índice de masa corporal (IMC) en adultos con sobrepeso y diabetes tipo 2.

Los participantes del estudio, publicado en la revista Nutrients, en su mayoría obesos, mostraron una pérdida promedio de 7.5 kg en un período de 12 semanas.

Los investigadores revisaron 3000 estudios, de los cuales solo 10 cumplieron con los criterios establecidos para ensayos controlados aleatorios, implicando en total a 861 adultos.

Efectos del vinagre de manzana sobre el peso corporal

El metaanálisis reveló que el vinagre de sidra de manzana redujo significativamente el peso corporal y el índice de masa muscular (IMC) en comparación con el grupo de control. En promedio, los participantes perdieron aproximadamente 7,5 kg. y experimentaron una reducción de 2,0 kg/m² en el IMC durante 12 semanas, una estimación combinada con una heterogeneidad considerable, lo que indica que el vinagre podría ser un complemento prometedor para el control de peso.

Estos efectos fueron consistentes tanto en personas con sobrepeso/obesidad como en aquellas con diabetes tipo 2. El análisis de subgrupos reveló un efecto dependiente de la dosis, con reducciones moderadas con dosis de 5 a 15 ml/día, mientras que los mayores beneficios se observaron con dosis de 30 ml/día. Tanto las intervenciones más cortas (de 4 a 8 semanas) como las más largas mostraron mejoras significativas.

El consumo de vinagre de sidra de manzana también produjo una modesta reducción de la circunferencia de la cintura (aproximadamente 3 cm).

Las evaluaciones del riesgo de sesgo revelaron una calidad metodológica mixta: dos estudios presentaron un riesgo de sesgo bajo, tres fueron inciertos y cinco presentaron un riesgo alto, principalmente debido a problemas con el cegamiento. No obstante, los análisis de sensibilidad que excluyeron los estudios de alto riesgo confirmaron beneficios significativos del vinagre sobre el peso corporal y el IMC, lo que respalda la solidez de estos hallazgos.

Propiedades del vinagre de manzana

El vinagre de sidra de manzana, producido mediante la fermentación del jugo de manzana en ácido acético, se usa ampliamente como condimento y remedio natural. Además de su uso culinario, estos vinagres contienen polifenoles bioactivos y ácido acético, que pueden mejorar la sensibilidad a la insulina, el control glucémico, los perfiles lipídicos y el estrés oxidativo.

Tenemos entonces que el vinagre de manzana tiene múltiples propiedades beneficiosas para la salud. Además de lo positivo mencionando, ayuda a regular la presión arterial y protege contra enfermedades cardiovasculares al mejorar la circulación sanguínea y reducir triglicéridos.

También tiene efectos positivos en la digestión, protegiendo el estómago y facilitando el proceso digestivo, y posee propiedades antisépticas que disminuyen el desarrollo de hongos y bacterias.

Para la piel, el vinagre de manzana equilibra el pH, tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas, funciona como exfoliante natural, reduce inflamación, y puede mejorar afecciones como acné, dermatitis o eccema.

Del mismo modo, regula la producción de sebo y ayuda a aclarar manchas oscuras y cicatrices.

Otras propiedades incluyen su actividad antimicrobiana contra bacterias como Salmonella y hongos como Candida albicans, y acción antioxidante gracias a compuestos presentes, que protegen contra daño celular.

Consideraciones y desafíos

A pesar de los resultados prometedores, la variabilidad entre los estudios y la calidad metodológica son preocupaciones. La mayoría de las investigaciones presentaron un riesgo mixto de sesgo, lo que resalta la necesidad de un mayor control en futuros estudios. Además, se requieren ensayos más prolongados y estandarizados para confirmar la efectividad y seguridad a largo plazo del vinagre de sidra de manzana.

La creciente incidencia de obesidad y diabetes tipo 2 a nivel mundial demanda soluciones accesibles y efectivas. El vinagre de sidra de manzana podría ofrecer un enfoque alternativo, complementando los tratamientos habituales. La accesibilidad de este producto lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan mejorar su salud metabólica.

