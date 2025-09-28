Identifican a sospechoso del ataque a una iglesia en Michigan que mató al menos a dos personas

Las autoridades policiales de Michigan identificaron a Thomas Jacob Sanford, un veterano de la marina de 40 años, de Burton, Michigan, como el sospechoso que mató a dos personas e hirió a otras ocho cuando embistió una camioneta contra una iglesia en el centro de Michigan y abrió fuego.

Una de las ocho víctimas heridas se encuentra en estado crítico, mientras que las otras siete se encuentran en condición estable, dijeron las autoridades.

El hombre de 40 años aparentemente prendió fuego al edificio, matando al menos a dos personas e hiriendo a varias más. La policía le disparó tras una breve persecución, confirmaron las autoridades.

El jefe de policía, William Renye, declaró a la prensa que los investigadores creen que Sanford incendió el edificio deliberadamente mientras videos en redes sociales mostraron una enorme columna de humo saliendo de la iglesia. El incendio finalmente fue extinguido.

Now two precious souls lost to eternity and eight more fighting for their lives in hospitals after Thomas Jacob Sanford, a 40-year-old monster from Burton, rammed his pickup truck straight through the doors of the Church.pic.twitter.com/OEGMvzt9vW — Public Exposer (@sc_exposer) September 28, 2025

Thomas Sanford tenía 40 años. Era del vecino Burton. El domingo, las autoridades registraron la residencia del sospechoso antes de revelar su identidad, sin embargo, no difundieron detalles que vislumbraran el motivo del ataque.

Al poco de conocer lo sucedido, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó de que agentes del FBI se desplazaron al lugar de los hechos.

“Tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Por favor, únanse a mí en orar por las víctimas de esta terrible tragedia”, añadió.

"I have been briefed on the horrendous shooting that took place at the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, in Grand Blanc, Michigan. The FBI was immediately on scene, and will be leading the Federal Investigation… " – President Donald J. Trump pic.twitter.com/j8DOXGsTac — The White House (@WhiteHouse) September 28, 2025

Por su parte, el presidente, Donald Trump, aseguró estar siguiendo la situación y condenó el ataque.

“Esto parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos en los Estados Unidos de América. La Administración Trump mantendrá informada a la opinión pública, como siempre hacemos. Mientras tanto, recen por las víctimas y sus familias. ¡Esta epidemia de violencia en nuestro país debe terminar, de inmediato!”, dijo.

Las autoridades explicaron que cientos de feligreses se encontraban en la iglesia en el momento del ataque.

