Inundaciones en Arizona dejan al menos 4 muertos y 2 desaparecidos

Las inundaciones en Arizona han dejado al menos cuatro personas muertas y dos desaparecidas, según informaron autoridades locales este sábado. La gobernadora Katie Hobbs declaró el estado de emergencia en el condado de Gila para agilizar el envío de recursos y apoyo en las labores de rescate.

“Las inundaciones en el condado de Gila han causado pérdidas desgarradoras y daños graves”, expresó Hobbs en un comunicado.

Riesgo químico en Globe

Uno de los mayores peligros lo representa el arrastre de alrededor de 1,000 tanques de propano desde una planta de distribución, lo que ha generado un grave riesgo de explosión y contaminación en el centro histórico de Globe.

“La zona no es segura: hay edificios comprometidos, químicos y escombros peligrosos, incluidos tanques de propano”, advirtió la ciudad en un mensaje difundido en redes sociales.

Las autoridades pidieron a los residentes evitar el centro de Globe y los cauces de agua mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate.

Víctimas mortales

Las autoridades confirmaron que dos de las víctimas fueron encontradas dentro de un vehículo tras morir ahogadas. Una tercera fue hallada fuera de otro automóvil en Globe, y la cuarta víctima, identificada como Ander Polanco, apareció sin vida en Scottsdale cuando retrocedieron las aguas.

Las identidades de los otros fallecidos no han sido reveladas, ni se ha confirmado si existía algún vínculo familiar entre ellos.

Rescate y despliegue de recursos

La Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de Gila recomendó a la población refugiarse en sus hogares debido a la presencia de materiales peligrosos en las aguas.

Más de 100 equipos de rescate adicionales han sido movilizados desde distintos condados y agencias estatales, incluidos los grupos de Búsqueda y Rescate de Maricopa, Tonto Rim y Pima, además de cuadrillas del Departamento de Tierras del Estado.

“Los equipos continuaron trabajando durante toda la noche. Queremos agradecerles su diligente labor”, señaló la ciudad de Globe.

