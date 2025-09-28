Policía mata a hombre que disparó contra autos frente a escuela primaria en Georgia

La tranquilidad de Valdosta, ciudad al sur de Georgia, se vio interrumpida el jueves cuando un hombre armado abrió fuego contra automóviles que aguardaban frente a la Escuela Primaria SL Mason para recoger a los estudiantes.

De acuerdo con la Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI), un agente que escuchó las detonaciones vio al hombre ingresar al campus y lo confrontó junto a otros oficiales. El sospechoso fue identificado como Tychicus Armondo Deshazer, de 25 años y residente de Valdosta.

Sin víctimas entre los estudiantes

Tras recibir disparos de la policía, Deshazer cayó herido. Aunque los agentes intentaron prestarle primeros auxilios, murió antes de llegar al hospital. Las autoridades confirmaron que ningún estudiante ni miembro del personal resultó lesionado.

La escuela, con cerca de 900 alumnos de preescolar a quinto grado, fue cerrada de inmediato. Los funcionarios metieron a los niños de vuelta al edificio y organizaron evacuaciones en autobuses escolares para entregarlos luego a sus padres.

Lisa Figueroa, abuela de una alumna, relató que vivió momentos de angustia mientras recogía a su nieta. “Ella estaba en la parte de atrás diciendo: ‘¿Llamo al 911?’ y yo solo me concentré en salir de allí”, contó a WALB-TV.

Apoyo psicológico y seguridad reforzada

El superintendente del sistema escolar de Valdosta, Craig Lockhart, anunció que se dispondrá de consejeros y personal de apoyo adicional en la escuela el próximo lunes. Además, aseguró que las familias tendrán acceso a servicios de consejería externa si lo requieren.

“Padres y familias de las escuelas de la ciudad de Valdosta, el evento del jueves demostró que no dudaremos en defender y proteger a nuestros estudiantes. La seguridad de nuestros niños y empleados siempre será nuestra prioridad”, afirmó Lockhart en un comunicado.

Investigación en curso

La GBI asumió la investigación del tiroteo. Una vez concluida, presentará sus hallazgos al fiscal del distrito del condado de Lowndes, quien determinará si corresponde presentar cargos.

Valdosta, donde ocurrió el hecho, se ubica a poco más de 320 kilómetros al sur de Atlanta, cerca de la frontera con Florida.

