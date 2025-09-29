Horóscopo: qué será de tu semana del 29 de septiembre al 4 de octubre
Los astros le dicen a cada signos del zodiaco lo que les espera en el amor y el dinero del 29 de septiembre al 4 de octubre de 2025
El horóscopo de la semana le dice a los 12 signos del zodiaco qué les depara el destino del 29 de septiembre al 4 de octubre.
Aries
21/3 al 20/4
AMOR: Desacuerdos que no llevan a nada y desgastan. Esté con amigos el mayor tiempo posible. Los ánimos están caldeados. Fricción.
DINERO: Buenos colaboradores, aunque el cansancio y los apuros le estén jugando en contra. Hay que sostener.
CLAVE DE LA SEMANA: Salir adelante es cuestión de confianza y dinero en mano.
Tauro
21/4 al 21/5
AMOR: Lo rodean con adoración. Déjese amar, de eso se trata, pero recuerde que nada es eterno y construya vínculos sin dependencia afectiva.
DINERO: Superiores autoritarios le arruinan la fiesta. No pretenda decidirlo todo y acepte que tienen un poquito más de poder.
CLAVE DE LA SEMANA: Un buen líder debe conocer sus propios límites.
Géminis
22/5 al 21/6
AMOR: Refúgiese en los logros individuales porque es una semana desorganizada en materia de amor. Cierto desencanto que fastidia. Impulsivo.
DINERO: Le pone el pecho a obligaciones que a otros abrumarían. Haga de tripas corazón y siga adelante. Nada es infinito.
CLAVE DE LA SEMANA: En su tenacidad y paciencia está la clave de su fortuna.
Cáncer
22/6 al 22/7
AMOR: Todo anuncia diversión y placer. Con la pareja, la familia y los amigos pasará momentos únicos gracias al feliz emplazamiento de Venus.
DINERO: Sin resolver una serie de conflictos. Sencillamente, cumpla con el día a día y trate de organizar un plan de aquí en más.
CLAVE DE LA SEMANA: Gaste lo menos posible y goce mucho de los dones del amor.
Leo
23/7 al 23/8
AMOR: Semana reactiva, de celos, peleas, buena piel y pequeños pero desconsoladores conflictos. Con demasiada intensidad emocional. Contrólese.
DINERO: Pasos en falso por no pensar. Habrá puertas que se abren siempre que se maneje con un mínimo de serenidad.
CLAVE DE LA SEMANA: Ser frontal es un don, pero hace falta tener diplomacia.
Virgo
24/8 al 23/9
AMOR: Deseo y cariño serán los pilares de un vínculo a pleno. Semana en la que los demás tienden a estar melancólicos, pero usted ya no.
DINERO: Espere para medirse con la competencia. Lo indicado es que deje pasar tiempo y recién ahí tomar revancha.
CLAVE DE LA SEMANA: Es momento para el balance y el diseño de un gran proyecto.
Libra
24/9 al 23/10
AMOR: El desborde emocional de la gente que más quiere lo descoloca. Intente no encerrarse en sí mismo porque eso traerá cierto dejo de desazón.
DINERO: Activo y muy vivaz cuando de negocios se trate. Verá con claridad de vidente qué hacer para mejorar. Apueste fuerte.
CLAVE DE LA SEMANA: Los males del corazón muy pronto pasarán. Aceptación.
Escorpio
24/10 al 23/11
AMOR: Demasiado pendiente de sus múltiples y exigentes compromisos. Habrá reclamos aunque no demasiados, ya que le tienen infinita paciencia.
DINERO: Nervioso por su situación laboral, le costará relajarse. Evite actividades que demanden mucha concentración. Preocuparse no sirve; ocúpese.
CLAVE DE LA SEMANA: Su único enemigo es la depresión, ¡anímese!
Sagitario
24/11 al 22/12
AMOR: Los límites serán importantes. Hará bien en marcar sus condiciones, sobre todo si recién inicia una relación amorosa. Un amigo que se va.
DINERO: En la mayoría de los negocios le irá mejor de lo que imagina, pero avance lento. Un competidor lo reta a duelo.
CLAVE DE LA SEMANA: Enorme éxito, estrechamente ligado a su creatividad.
Capricornio
23/12 al 20/01
AMOR: Dulzura en su existencia que se suma a una buena dosis de pasión. Cuide no ser tan impulsivo pero, por lo demás, bien en el amor y la amistad.
DINERO: Es importante que piense antes de actuar y que haga negocios a lo grande, pero… ¡muy bien asesorado! Bendita prudencia.
CLAVE DE LA SEMANA: No se deje llevar por la primera impresión.
Acuario
21/1 al 19/2
AMOR: Los demás demandan atención y cuidados sin cesar y eso lo agota. Lo importante es que respete su ritmo sin permitir que lo apuren.
DINERO: Los negocios van bien, sus ideas se organizan, pero le falta quien acompañe. Crece el deseo de llegar a la meta.
CLAVE DE LA SEMANA: No fuerce situaciones porque hay riesgo de quiebre.
Piscis
20/2 al 20/3
AMOR: Todo es posible en el amor. Ganas de compartir, coqueteo, aventuras y una que otra desilusión. Semana emocionalmente hiperactiva.
DINERO: A nivel profesión crece mucho, aunque le costará horrores mantener un ritmo sostenido de trabajo. Lo debe intentar.
CLAVE DE LA SEMANA: No todo lo que reluce es oro, sopese bien a la gente.
Por Kirón