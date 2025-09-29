¡Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años de matrimonio!

La actriz ganadora del Oscar Nicole Kidman y el cantante de country Keith Urban han confirmado su separación tras casi dos décadas de matrimonio. Según una fuente cercana a la pareja que habló con People, la decisión no fue fácil ni deseada por la actriz australiana.

“Ella no quería esto”, reveló la fuente. “Ha estado luchando por salvar el matrimonio”. La separación, que según TMZ se habría producido desde principios del verano, ha sido un proceso doloroso para ambos, especialmente considerando la estabilidad y el amor público que han mostrado durante años.

La historia de Nicole y Keith

Nicole Kidman, de 58 años, y Keith Urban, de 57, contrajeron matrimonio en junio de 2006 en una ceremonia íntima en Sydney, Australia. Juntos han formado una familia con dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14. La pareja ha sido admirada por su apoyo mutuo en sus carreras y por su compromiso familiar, a pesar de los desafíos inherentes a vivir en la esfera pública.

La noticia llega apenas unos meses después de que Kidman publicara en Instagram, el pasado 25 de junio, una emotiva foto abrazando a Urban para celebrar su 19º aniversario de bodas. “Feliz aniversario, cariño ❤️ @KeithUrban”, escribió entonces, sin indicios públicos de crisis.

Sin embargo, detrás de escena, la situación era distinta. Según la fuente consultada por People, la familia Kidman se ha unido para apoyar a Nicole en este momento difícil. “La hermana de Nicole (Antonia) ha sido un pilar y toda la familia Kidman se ha unido para apoyarse mutuamente”, aseguró.

Recientemente, Kidman finalizó el rodaje de ‘Practical Magic 2’ en Londres y compartió en redes sociales momentos familiares con sus hijas bajo la etiqueta “recuerdos de verano”. Por su parte, Urban continúa con su gira musical, con una próxima presentación programada para el 2 de octubre en Hershey, Pensilvania.

La separación sorprende especialmente porque, en abril de 2024, Kidman habló con sobre la solidez de su relación. “Tengo tanta suerte de tener a Keith, que es simplemente mi amor, mi profundo, profundo amor. Eso me da la capacidad de ir y hacer lo que tenga que hacer porque sé a dónde puedo regresar”, declaró entonces.

Aunque aún no se han dado detalles sobre los motivos específicos de la ruptura ni sobre posibles planes de divorcio, lo que queda claro es que ambos han enfrentado esta etapa con discreción y respeto mutuo, priorizando siempre el bienestar de sus hijas.

Seguir leyendo: