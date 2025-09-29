Powerball Double Play en vivo: números ganadores del lunes 29 de septiembre de 2025

Hoy lunes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 29 de septiembre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí te mostramos el resultado del último sorteo: conoce los resultados ganadores de Powerball Double Play:

Números ganadores:

2 9 12 18 65 26

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que aporta una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes jugar con tus números de Powerball en un sorteo independiente, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar, debes sumar la función Double Play en tu boleto de Powerball y solo pagarás $1 dólar adicional por jugada.

Ojo, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden obtener premios en ambos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

De la misma forma que Powerball, los premios se reclaman en el estado donde adquiriste el boleto agraciado. Los jugadores en general pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hubieran comprado el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, hay algunos establecimientos autorizados, que podrás averiguar rápidamente según corresponda.

El tiempo que te dan las administraciones para reclamar tu boleto comprende entre 90 días y un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no estuviera en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se realizan los lunes, miércoles y sábados, inmediatamente después que el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play realizará su próximo sorteo el sábado 4 de octubre

Resultados de otros sorteos de la lotería: