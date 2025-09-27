Powerball Double Play en vivo: resultados del sábado 27 de septiembre de 2025

Hoy sábado se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 27 de septiembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. A continuación te mostramos los resultados del último sorteo: averigua los resultados ganadores de Powerball Double Play:

Números ganadores:

5 21 22 49 68 25

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que aporta una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes jugar de nuevo tus números de Powerball en un sorteo aparte, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para poder participar, debes agregar la función Double Play a tu boleto de Powerball por el precio de $1 dólar adicional por jugada.

Los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden aspirar a ganar premios en sendos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios se reclamarán en el estado donde fue comprado el boleto agraciado. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hubieran comprado el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares pueden reclamarse en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección tendrás que consultar según corresponda.

Tienes tiempo de cobrar tu premio entre 90 días hasta un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer a la vuelta del boleto. Si la fecha de vencimiento no figura en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados, justo después del sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play continuará con su siguiente sorteo el martes 30 de septiembre

