Powerball Double Play en vivo: resultados del miércoles 24 de septiembre de 2025

Hoy miércoles se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 24 de septiembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí te mostramos el resultado del último sorteo: conoce los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

10 21 23 30 56 25

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que aporta una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes volver a jugar tus números de Powerball en un sorteo aparte, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar, debes anotar la función Double Play en tu boleto de Powerball y pagarás solamente $1 dólar adicional por jugada.

Ojo, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden obtener premios en sendos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios tienen que reclamarse en el estado donde adquiriste el boleto agraciado. Los jugadores generalmente podrán reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier lugar autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hubieran conseguido el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, también hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Dispones de 90 días y un año para acudir a tu administración a canjear tu boleto, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer a la vuelta del boleto. Si la fecha de vencimiento no figurara en la lista, consúltalo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los juegos de Double Play tienen lugar tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y sábados, justo después del sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play continuará con su siguiente juego el sábado 27 de septiembre

