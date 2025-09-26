Mega Millions en vivo : resultados y ganadores del viernes 26 de septiembre de 2025

Hoy viernes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 26 de septiembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $474 millones de dólares. Aquí puedes encontrar los números premiados de Mega Millions:

Números ganadores:

4 21 27 33 49 21 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

Para jugar a Mega Millions tienes que elegir hasta seis números: concretamente, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si aciertas los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si logras el jackpot, debes informar a la sede principal de lotería del estado donde adquiriste el boleto. Una vez allí te darán una cita para iniciar los trámites necesarios para cobrar tus ganancias.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos maneras:

-Anualidad: se da un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Cada pago es un 5% superior al anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: consiste en una sola suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Podrásreclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, en función de las disposiciones de tu estado.

Si tu premio es inferior a $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier tienda autorizada en cada estado. No obstante, los premios mayores a esa cifra, tendrán que solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los juegos de Mega Millions tienen lugar dos días a la semana, concretamente, cada martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions tendrá su próximo juego el martes 30 de septiembre

