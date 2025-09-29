Se retira Jesús Corona y Cruz Azul y Memo Ochoa le mandan mensajes de despedida

El partido entre Xolos y Cruz Azul en Tijuana tuvo un emotivo protagonista, y más allá del marcador de 2-0 a favor de los locales, José de Jesús Corona fue quien se llevó los reflectores, ya que vivió su último partido como futbolista profesional.

El partido fue más que significativo para el canterano del Atlas, ya que pudo arrebatarlo el invicto en el torneo a su exequipo, y le puso el punto final a una era llena de títulos y momentos importantes para el fútbol mexicano, como la medalla de oro olímpico en Londres 2012.

¡Qué perra noche en el Mictlán! ❤️🖤



Así vivimos la despedida de Chuy Corona y el triunfo 2-0 sobre Cruz Azul ⚽️✨#LocosXTijuas 🐕 pic.twitter.com/uwfcWo2z3y — Xolos (@Xolos) September 29, 2025

Reconociendo la gran trayectoria de Chuy, Cruz Azul, el equipo en el que dejó la huella más grande, y Guillermo Ochoa, el portero que durante tantos años estuvo con él en la selección mexicana, le dedicaron unas palabras que publicaron en redes sociales.

“Un honor haber compartido contigo tantos años en Selección, Chuy. Te llevas el respeto y la admiración de todos. Éxito en tu nueva etapa“, escribió Guillermo Ochoa, desde Chipre, en una publicación que acompañó con una foto de ambos con el uniforme de portero del Tri.

Un honor haber compartido contigo tantos años de Selección, Chuy. Te llevas el respeto y la admiración de todos. Éxito en tu nueva etapa. @jesuscorona01 pic.twitter.com/ez0TFWhy8P — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) September 29, 2025

Aunque en la selección mexicana absoluta, durante casi dos décadas Corona vivió a la sombra de Ochoa, siempre hubo mucho compañerismo y respeto entre ellos, por lo que José de Jesús también expresó su admiración y habló de su relación.

“Fuimos parte importante, tanto yo para él, como él para mí en este aspecto deportivo. Llevamos una buena relación, siempre nos vemos con mucho respeto. Nos vemos poco, pero cuando nos vemos es con mucho respeto, con reconocimiento mutuo. Yo le reconozco todo lo que ha hecho Memo también”, dijo Jesús Corona en entrevista para Tv Azteca.

Si bien Paco Memo fue múltiple monarca de torneos regionales, como la Copa Oro, Chuy fue el campeón olímpico en Londres 2012, algo que el canterano de América no puede presumir.

Por otra parte, mientras Paco Memo hizo gran parte de su carrera en el extranjero, Chuy se volvió leyenda en Cruz Azul, donde obtuvo 7 títulos, incluyendo la anhelada novena estrella de La Máquina, esa que acabó con una sequía de 24 años.

Por esta razón, el equipo que lo vio volar más alto, también le dedicó un emotivo mensaje antes de que saltara a la cancha por última vez.

“Hoy honramos una gran carrera profesional, y afortunadamente, mucho amor, títulos y entrega por nuestros colores. Muchas gracias por todo, Chuy. Tu historia seguirá en nuestros corazones”, publicó La Máquina en sus redes sociales.

Hoy honramos una gran carrera profesional, y afortunadamente, mucho amor, títulos y entrega por nuestros colores.



Muchas gracias por todo, Chuy. Tu historia seguirá en nuestros corazones 💙#AzulDePorVida pic.twitter.com/vYanyiZTx6 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 29, 2025

“Fueron 14 años en Cruz Azul, vivimos de todo, disfrutamos, lloramos, fue una montaña rusa, pero agradecidos con la afición, directiva, unas otras, entregado al máximo con la institución de Cruz Azul, escogí el partido, Tijuana va a ser mi último equipo y Cruz Azul marcó mi carrera, es el momento en el que puedo estar más cerca, será un bonito gesto y para despedirme de todas las aficiones”, dijo el guardameta a Televisa minutos antes de su último partido.

Acto seguido, saltó a la cancha como titular y portando el gafete de capitán, pero solo estuvo 10 minutos en el terreno de juego, pues fue sustituido por José Antonio Rodríguez en medio de una larga y sonora ovación de la afición.

Sobre su futuro, mencionó que tiene herramientas para seguir ligado al balompié, pero aún no tiene nada concreto.

“Hice el curso de director técnico y también de gestión deportiva, veremos qué rumbo tomar”, concluyó.

