Signos que esperan días intensos del 29 de septiembre al 5 de octubre

La semana del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2025 no será sencilla para todos los signos del zodiaco.

Mientras algunos reciben energías favorables, otros deberán enfrentar pruebas que pondrán a prueba su paciencia, su madurez emocional y su capacidad de adaptación.

Los tránsitos planetarios de estos días generan tensiones que afectan de manera especial a ciertos signos, quienes vivirán momentos de introspección y la necesidad de tomar decisiones importantes.

1. Aries

Desafío principal: manejar la impaciencia

Aries comenzará la semana con una fuerte necesidad de acción, pero los astros le advierten que no todos los caminos son claros.

El exceso de impulsividad puede generar errores en lo laboral o discusiones con personas cercanas. La lección para Aries será aprender a moderar su fuego interior y convertirlo en estrategia.

Consejo: pensar dos veces antes de actuar y no dejarse llevar por la primera emoción.

2. Cáncer

Desafío principal: no dejarse arrastrar por el pasado

Durante esta semana, Cáncer sentirá con intensidad las tensiones familiares y emocionales.

Viejas heridas podrían salir a la superficie, y la sensación de nostalgia lo acompañará durante varios días. Lo que ahora parece un obstáculo será, en realidad, el inicio de una etapa de sanación.

Consejo: buscar apoyo en actividades espirituales o creativas que le permitan liberar lo que guarda en su corazón.

3. Libra

Desafío principal: superar la indecisión y la necesidad de aprobación externa

Con el Sol iluminando su signo, Libra se encontrará en una encrucijada: deberá tomar decisiones que no pueden seguir esperando.

La dificultad estará en su tendencia a querer equilibrar todo y no querer herir a nadie. Aunque la semana sea desafiante, Libra saldrá fortalecido si se atreve a elegir sin miedo.

Consejo: confiar en su intuición y priorizar lo que lo hace sentir en paz.

4. Capricornio

Desafío principal: aceptar que no todo se puede controlar

Capricornio enfrentará cambios inesperados que afectarán sus planes, especialmente en el ámbito laboral.

Para un signo que busca seguridad y control, estas sacudidas pueden generar frustración y ansiedad.

Esta semana será un recordatorio de que la fortaleza de Capricornio también radica en su capacidad de reinventarse.

Consejo: adaptarse con flexibilidad y mantener la calma ante lo imprevisto.

Preguntas frecuentes

¿Qué signos son los más favorecidos del 29 al 5 de octubre?

Géminis, Piscis, Libra y Capricornio. Aunque algunos también esperan días muy intensos.

¿Las pruebas de esta semana son negativas?

Según los astrólogos no, son oportunidades para crecer, sanar y fortalecer el carácter de cada signo.

¿Cuál es el reto de Aries en esta semana?

Controlar su impulsividad y pensar antes de actuar para evitar errores y conflictos.

¿Qué debe cuidar Libra del 29 de septiembre al 5 de octubre?

Su tendencia a la indecisión y el miedo a tomar decisiones que afecten a otros.

¿Por qué Capricornio tendrá una semana difícil?

Porque enfrentará cambios inesperados que lo obligarán a soltar el control.

Sigue leyendo:

• Horóscopo chino: signos que esperan una semana desafiante

• 4 signos están por abrir un capítulo en su vida, según predicciones

• 3 signos entran en la mejor etapa del año, según la astrología