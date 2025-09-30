Dos muertos al estrellarse avioneta Cessna en Spring, Texas

Una avioneta Cessna 340 con destino a Lubbock se desplomó poco después de despegar del aeropuerto David Wayne Hooks Memorial, en Spring, Texas. El piloto intentó regresar, pero la aeronave se estrelló y se incendió, causando la muerte de dos personas.

A las 12:13 p. m., una avioneta Cessna 340, modelo 1972, cayó en el bloque 20800 de Stuebner Airline Road, apenas a pocos pies de la pista de despegue del aeropuerto David Wayne Hooks Memorial. De acuerdo con las autoridades, sufrió fallas mecánicas instantes después de despegar.

El piloto trató de regresar al aeropuerto, pero la nave no alcanzó la pista y terminó envuelta en llamas tras el impacto.

Víctimas y daños colaterales

Las víctimas fueron descritas como un hombre y una mujer de edad mayor, que murieron en el lugar del siniestro, de acuerdo con Telemundo.

El incendio no solo consumió la aeronave, sino que también provocó fuegos en áreas cercanas, alcanzando edificios industriales y una granja de árboles.

El Klein Fire Department informó que la avioneta quedó “totalmente envuelta en llamas” luego del choque.

Unidades de bomberos de Klein, Spring y del Distrito de Servicios de Emergencia 16 de Harris trabajaron intensamente para controlar las llamas, realizar labores de búsqueda y asegurar la zona.

En un comunicado, el cuerpo de bomberos expresó: “Nuestros más profundos pensamientos están con todos los afectados por este trágico incidente”.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) asumieron el control de la investigación. Ambas agencias analizarán la falla mecánica que derivó en la tragedia.

Mientras tanto, el aeropuerto David Wayne Hooks suspendió sus operaciones por 24 horas y las autoridades locales pidieron al público evitar la zona hasta que se concluyan las labores de emergencia.

Sigue leyendo:

–Detienen a dos sujetos por exposición indecente en parque familiar de Houston

–Empleado del FBI en Houston arrestado por posesión de pornografía infantil

–Dos migrantes detenidos por accidente con moto acuática que mató a una candidata a cadete en Texas