EE.UU. condena al actor de cine para adultos Austin Wolf por explotación sexual infantil

El exactor de cine para adultos Justin Heath Smith, mejor conocido como Austin Wolf, fue sentenciado por dos cargos relacionados con la explotación sexual infantil, según anunciaron los fiscales federales.

“Los crímenes de Justin Heath Smith contra menores son horribles”, declaró el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, en un comunicado. “Los hombres y mujeres de nuestra Oficina, y nuestros aliados en las fuerzas del orden, están totalmente concentrados en erradicar de nuestras calles a quienes explotan sexualmente a nuestros niños”, continuó Clayton.

“El mensaje de nuestra Oficina a los depredadores es claro: no hay lugar para ustedes en Nueva York más que en la cárcel”. La estrella porno de 44 años fue inicialmente acusada de recepción y distribución de pornografía infantil y posesión de pornografía infantil. En junio de 2025, se declaró culpable de incitar a una menor a participar en actividades sexuales en una audiencia en un tribunal federal de Manhattan.

Smith fue sentenciado a 19 años de prisión por incitar a una menor a participar en actividades sexuales ilegales y por participar en un patrón de actividades que implicaban conducta sexual prohibida. También fue sentenciado a 10 años de libertad supervisada y una multa de $40,000 dólares.

Smith fue arrestado por primera vez en abril de 2024, después de que las autoridades federales allanaran su apartamento en Manhattan. Durante el allanamiento, las autoridades descubrieron aproximadamente 200 videos con pornografía infantil en una tarjeta SD, según la denuncia penal obtenida por PEOPLE.

Smith abusó repetidamente e intentó explotar sexualmente a víctimas menores desde 2023, según la fiscalía. A finales de 2023 o principios de 2024, Smith y otro hombre adulto (conocido como “Hombre-1”) se reunió con una menor de 15 años. “Durante este encuentro, el Hombre-1 le practicó sexo oral a la menor mientras Smith se masturbaba”, declaró la fiscalía en un comunicado.

“Smith también mantuvo relaciones sexuales al menos tres veces con una persona que él creía que tenía 15 años, pero que en realidad era un adulto”, se lee en el comunicado. “Smith grabó uno de esos encuentros”.

Smith intentó “reunirse con otros menores para mantener relaciones sexuales”, según el comunicado. De acuerdo con las transcripciones judiciales, los menores tenían 12 y 14 años.

Para enero de 2024, Smith y otro hombre (conocido como “Hombre-2”) se reunieron “para abusar sexualmente de una supuesta niña de nueve años que el Hombre-2 afirmaba estar cuidando”. Sin embargo, tras la llegada de Smith al edificio de Male-2, este canceló la cita mientras Smith esperaba abajo.

Al mes siguiente, Smith “planeó encontrarse con un supuesto joven de 14 años para tener relaciones sexuales, incluyendo hablar sobre el acto sexual específico que el supuesto menor le realizaría”. Le indicó al menor la intersección de su edificio, pero “el encuentro planeado finalmente no se produjo”, declararon los fiscales.

“Solicitó material de abuso sexual infantil a al menos un menor y a varias personas que se hacían pasar por menores”, declararon los fiscales. Alegan que se comunicó de forma inapropiada e intercambió imágenes sexualmente explícitas con un joven de 15 años y otro de 12.

El acusado también planeó reunirse con un hombre que tenía un hijo de 7 años, “quien se ofreció a ponerlo a disposición de Smith para abusar sexualmente de él”. Las autoridades federales allanaron y arrestaron a Smith antes de que ocurriera dicho encuentro.

Durante el registro, las autoridades encontraron aproximadamente 1,291 archivos con pornografía infantil. Smith también distribuyó la pornografía infantil a al menos otras 15 personas.

Se insta a cualquier persona que crea tener información sobre la explotación infantil a que se comunique con el FBI al 1-212-384-1000 o visite https://tips.fbi.gov/.

