Maestro de primaria en Nueva York poseía cientos de imágenes de abuso sexual infantil

Un maestro de primaria de la ciudad de Nueva York fue acusado de posesión y distribución de material de abuso sexual infantil.

Christopher Ward, de 37 años, está acusado en un tribunal federal de un cargo de recepción y distribución de material con pornografía infantil y un cargo de posesión de pornografía infantil, según la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Según la fiscalía, Ward está acusado de posesión de imágenes y videos explícitos de niños menores de 12 años.

“Todos los días, Christopher Ward se situaba al frente de una clase de primer grado mientras presuntamente almacenaba cientos de imágenes que explotaban a niños como ellos“, declaró el fiscal federal Jay Clayton en un comunicado.

Ward trabajó en una escuela primaria en Queens de septiembre de 2024 a septiembre de 2025, según informaron las autoridades. De enero de 2021 a junio de 2024, trabajó en una escuela en Manhattan.

Según una denuncia penal consultada por People, Ward presuntamente admitió en mensajes que sentía atracción sexual por sus alumnos y proporcionó detalles sobre niños específicos.

También presuntamente admitió a un familiar —en una conversación que este grabó— que había recibido videos con material de abuso sexual infantil y los había reenviado a otras personas en al menos 30 ocasiones.

“Christopher Ward, maestro de primer grado, está acusado de posesión y distribución de pornografía infantil, e incluso de reconocer su atracción sexual por sus alumnos. Estas acusaciones son escalofriantemente inquietantes y llegan al corazón de los temores de todo padre”, declaró Ricky J. Patel, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional.

“Tras más de cuatro años de contacto cercano con niños pequeños”, continuó Patel, “la gravedad de estas acusaciones es innegable”.

