Hallan en Puebla la cabeza de joven empresario secuestrado hace unos días y por el que se pagó rescate

Una cabeza humana abandonada el pasado fin de semana en el zócalo de Acatzingo, Puebla, fue identificada oficialmente como la de Julio Torres, un empresario del Estado de México que fue secuestrado días antes, confirmaron autoridades locales.

El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, reconoció los hechos y afirmó que la dependencia colabora con la Fiscalía General del Estado (FGE) para localizar el resto del cuerpo de la víctima, el cual permanece desaparecido.

De acuerdo con versiones de familiares, Julio Torres fue privado de su libertad el pasado 23 de septiembre en el municipio de Tecamachalco. Durante los días siguientes, los secuestradores mantuvieron comunicación con la familia para negociar un rescate. A pesar de que los allegados aseguran haber pagado la cantidad exigida, el acuerdo no fue cumplido y Torres no fue liberado con vida.

Hallazgo y presunta alteración de la escena

La mañana del domingo, el cráneo de un hombre fue localizado en el parque central de Acatzingo, acompañado de una cartulina con un mensaje de advertencia de una banda criminal.

🚨En el centro de Acatzingo fue localizada una cabeza humana; se trataría del empresario Julio Torres, originario de Tecamachalco. Su cuerpo no ha sido hallado.



Reportan que la familia pagó el rescate, pero no fue entregado con vida.



Vía @abel_cuba pic.twitter.com/8ePDudSKtd — CAPITAL (@CapitalPueblaMx) September 29, 2025

Sin embargo, de manera extraoficial, allegados y pobladores acusaron que policías municipales habrían alterado la escena del crimen al mover la extremidad hasta las inmediaciones de la autopista Puebla-Orizaba, en los límites con San Salvador Huixcolotla, sin notificar a la autoridad ministerial. Se confirmó que los elementos involucrados están bajo investigación.

A través de redes sociales, la familia de Julio Torres ha solicitado el apoyo de la ciudadanía para localizar el resto de sus restos. Como señas particulares, el joven vestía al momento de su desaparición una camisa amarilla, pantalón de mezclilla azul y tenis de color naranja fosforescente. Sus seres queridos exigen justicia por el homicidio y una investigación transparente.

Posibles móviles

La FGE, que se encuentra recabando evidencias para esclarecer el móvil del crimen, no ha emitido más información oficial. No obstante, el titular de la SSP adelantó que se indaga si la víctima mantenía vínculos con grupos delictivos. “Estamos viendo a qué se dedicaba esta persona, qué tipo de contactos tenía y con quién se relacionaba para establecer el motivo”, comentó Sánchez González.

En tanto, el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso local, Andrés Villegas Mendoza, señaló que, según la información que maneja, el caso no se trató de un secuestro. “No fue un secuestro hasta donde tengo conocimiento […] Esperemos que en los próximos días se esclarezcan estos hechos”, declaró el legislador, quien representa al distrito al que pertenece Tecamachalco.

Julio Torres, abogado de profesión, era propietario del Grupo Cartotec SA de CV, una empresa dedicada a la venta de cajas de cartón de uso agrícola e industrial.

Sigue leyendo:

– Abandonan 6 cabezas humanas junto con narcomensaje en carretera de Tlaxcala.

– Detonan explosivos contra policías que revisaban un vehículo con restos humanos en Puebla.