Liberan por error en Miami-Dade a convicto de doble homicidio en Opa-Locka

James Edward Daniels, de 60 años, condenado a cadena perpetua por el asesinato de dos hombres en Opa-Locka en 2020, fue liberado por error del Centro Correccional Turner Guilford Knight , en Florida, el pasado fin de semana. Las autoridades locales y federales desplegaron un operativo para recapturarlo y advirtieron que es considerado armado y peligroso.

El Departamento de Correccionales y Rehabilitación de Miami-Dade confirmó este lunes que el convicto, alias “45”, fue liberado por error procesal el 27 de septiembre.

Juan Diasgranados, vocero de la institución, aseguró que la prioridad absoluta es “su rápida detención y regreso seguro a la custodia”, para lo cual se han activado recursos locales y federales, reseñó Telemundo.

El crimen en Opa-Locka

El caso que llevó a Daniels a prisión se remonta al 5 de diciembre de 2020, cuando los cuerpos de Osmar Oliva (50 años) y Johan Gonzalez Quesada (26) fueron encontrados dentro de un camión abandonado en una residencia de Rutland Street en Opa-Locka.

De acuerdo con la investigación, los hombres, ambos camioneros, fueron secuestrados por encapuchados junto a una tercera persona en un parque de camiones. Las víctimas fueron atadas, torturadas durante horas y finalmente ejecutadas de disparos en la cabeza.

Daniels, junto a Frederick Eugene Rudolph, fue declarado culpable en diciembre pasado y sentenciado a cadena perpetua a principios de 2025. Un tercer implicado, Herbert Barr (56 años), se declaró culpable en noviembre de 2024 y recibió 12 años y medio de cárcel.

Búsqueda activa y advertencia

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade difundió un cartel con la foto de Daniels y advirtió que debe ser considerado “armado y peligroso”.

En paralelo, agencias federales se sumaron al operativo para dar con su paradero.

Las autoridades pidieron la colaboración ciudadana: cualquier persona con información puede comunicarse al 305-471-2400.

