Senadores demócratas piden a gobierno de Trump visas humanitarias para palestinos

Un grupo de senadores demócratas, liderados por Rubén Gallego, legislador por Arizona, solicitó al gobierno de Donald Trump la reactivación de las visas humanitarias y médicas para los palestinos que necesitan atención médica urgente, especialmente aquellos atrapados en Gaza.

Esta petición, dirigida al Secretario de Estado, Marco Rubio, surge tras la polémica decisión del Departamento de Estado de suspender la emisión de visas para los civiles palestinos en Gaza, incluidos niños gravemente heridos.

La carta, firmada por un número creciente de senadores, expresa su profunda preocupación por la suspensión de las visas médicas y humanitarias temporales, las cuales permiten a las personas elegibles recibir tratamiento médico en los Estados Unidos.

Desde el mes pasado, el Departamento de Estado tomó la decisión de interrumpir este mecanismo, lo que ha dejado a muchos palestinos sin acceso a los cuidados médicos que necesitan con urgencia, en un contexto de escasez de recursos médicos en Gaza.

Urgen a restablecer las visas humanitarias

“Es fundamental que el Departamento restablezca de inmediato las visas temporales médicas y humanitarias para los civiles palestinos en Gaza a fin de salvar vidas. Es crucial reanudar las visas de no inmigrante para titulares de pasaportes palestinos y fortalecer los esfuerzos por alcanzar una paz justa y duradera en la región”, afirman los senadores en el documento emitido este martes.

El Departamento de Estado, durante los gobiernos de Joe Biden y Trump, había otorgado visas médicas y humanitarias a palestinos que cumplían con ciertos criterios, permitiéndoles viajar a Estados Unidos para recibir atención médica vital.

Pero ahora, con la suspensión de este programa ha provocado la interrupción de tratamientos médicos esenciales para muchos de los afectados por los recientes conflictos en Gaza, incluidos niños con lesiones graves y condiciones de salud mortales.

Crisis humanitaria aumenta

El entorno médico en Gaza, que ya sufría de limitaciones, se ha visto aún más afectado por la escasez de medicamentos y profesionales médicos calificados.

Los hospitales y clínicas locales están desbordados debido a la constante llegada de heridos y a la falta de recursos. Como consecuencia, muchas personas que requieren atención urgente no pueden acceder a los tratamientos necesarios. La suspensión de visas médicas solo ha exacerbado esta crisis humanitaria, dejando a miles de palestinos sin esperanza de recibir la atención que necesitan.

Los senadores demócratas, en su carta, exigen una explicación detallada de los motivos detrás de la suspensión de las visas y solicitan información sobre los casos médicos afectados. También piden claridad sobre los procedimientos que se están revisando y el calendario de estas revisiones, con el objetivo de garantizar que el acceso a la atención médica de emergencia para personas elegibles no se vea interrumpido en el futuro.

Llamado a la acción

La petición de los demócratas hace un firme llamado a la reactivación de las visas y la reanudación de los esfuerzos diplomáticos para lograr una resolución duradera al conflicto en Gaza.

“Le instamos a restablecer de inmediato la emisión de visas médicas y humanitarias temporales y a reenfocar los esfuerzos de Estados Unidos para asegurar un final duradero al conflicto en Gaza, que garantice seguridad, paz y prosperidad para todos los habitantes de la región”, destaca el documento.

Sigue leyendo: