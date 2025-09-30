Soda Strereo anuncia su vuelta a los escenarios a casi 12 años de la muerte de Gustavo Cerati

La agrupación Soda Stereo, que marcó una época para el rock latino de la mano del fallecido Gustavo Cerati, estará de vuelta en el 2026 en los escenarios y lo hará de la mano de una serie de presentaciones muy especiales en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina.

De acuerdo a lo informado, el show del retorno se llevaría a cabo el 21 de marzo próximo en la Movistar Arena, sin embargo, fue tal la algarabía y el furor que ya se lanzaron cinco fechas más, de las cuales cuatro ya agotaron todas sus entradas.

“¡Gracias Argentina!! 🇦🇷🔥 Los primeros 4 Movistar de Buenos Aires se agotaron en horas… Nueva función 10 de junio – Movistar Arena (Buenos Aires)”, se lee en la cuenta de Instagram de la agrupación.

Aunque hasta el momento solo se han lanzado boletos para las presentaciones de Argentina, la agrupación ya adelantó que su retorno también llegará a Estados Unidos, a algunos países de América Latina y a España.

“Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos, España…..estén atentos!”, escribió la agrupación en su cuenta de Instagram.

Si bien es cierto Gustavo Cerati falleció el 4 de septiembre de 2014, se tiene contemplado traerlo a la vida con la ayuda de la tecnología, tal y como ha sucedido con Jenni Rivera y con otras estrellas que se nos fueron antes de tiempo.

“Gustavo, Charly y Zeta, juntos una vez más. Una experiencia única donde lo imposible se hace real”, anunció el grupo en un video publicado en Instagram.

Se espera que Charly Alberti, Zeta Bosio y Gustavo Cerati deleiten a sus fans con algunos de sus más grandes clásicos, como ‘Persiana Americana’, ‘De Música Ligera’, entre otros.

Aunque aún no se han dado a conocer mayores detalles sobre la manera en que se buscará revivir a Gustavo Cerati, todo parece indicar que será un momento inolvidable para los amantes de Soda Stereo y su gran legado, pues por unas horas viajarán al pasado y a la nostalgia.

Sigue leyendo: