Amigos de Nicole Kidman sospechan que Keith Urban, su aún esposo, ya tiene otra pareja

La historia de amor de Nicole Kidman y Keith Urban ya es cosa del pasado, luego de que se diera a conocer que la reconocida actriz ya le pidió oficialmente el divorcio al hombre con el que pasó las últimas dos décadas de su vida.

Aunque ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre los motivos que los habrían llevado a tomar la decisión de seguir caminos separados, fuentes cercanas a ella tendrían ciertas sospechas en torno a él.

De acuerdo a información dada a conocer por el portal TMZ, algunos amigos de la estrella de Hollywood tendrían la teoría de que lo suyo llegó a su fin porque Keith ya tendría otra pareja.

“Todo las señales apuntan a que Keith está con otra mujer”, comentó una fuente cercana a Kidman en torno al famoso cantante.

De acuerdo al testimonio de algunas de las amistades de Nicole Kidman, el anuncio de su separación no los tomó del todo por sorpresa y es que aseguran que ya habían notado que algo no iba bien entre ambos.

Incluso dicen estar convencidos de que la actriz de 58 años habría optado por pasar por alto esa situación para hacer su separación lo menos complicada posible.

“Digamos que Nicole no lo discute, pero aun así está sorprendida por ello”, señalaron las fuentes sobre la supuesta aventura del aún esposo de Kidman.

Esta supuesta infidelidad no habría sido la única que toleró Kidman, quien hizo hasta lo imposible por rescatar su matrimonio, incluso en 2006, al poco tiempo que iniciaron también enfrentaron rumores de infidelidad.

“Me siento muy mal por Nicole. Keith la engañó reiteradas veces conmigo. Probablemente lo vuelva a hacer. Espero que su matrimonio funcione, pero los leopardos no pueden perder sus manchas”, declaró la modelo Amanda Wyatt en su momento en una entrevista con el diario The Mail.

