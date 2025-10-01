Desde el FC Barcelona rompen el silencio sobre el caso de Nico Williams

En el mercado de verano el FC Barcelona buscaba adquirir a un delantero que le diera más profundidad a su plantilla. El nombre de Nico Williams era uno de los más fuertes. Sin embargo, después de coquetear con el FC Barcelona, Williams fue renovado por el Athletic Club de Bilbao. Deco habló sobre este caso.

El director deportivo del FC Barcelona arremetió contra el Athletic Club. En esta historia quedó muy bien parado el conjunto vasco. Después de que Nico Williams fuese tentado por los blaugranas, el delantero español terminó estampando su firma con el Bilbao hasta 2035. Deco reveló que el interés inicial fue del mismo jugador.

“El Bilbao no es ningún ejemplo para nada en este sentido. Nosotros buscamos al jugador de ellos, no estuvimos detrás del jugador de ellos. Tienen que preocuparse con el agente que vino al Barça varias veces a ofrecer al jugador“, dijo Deco para Mundo deportivo.

🎙️ Deco sobre el caso Nico Williams:



🗣️ “No aceptamos las condiciones que nos pusieron.”



🗣️ “Pusimos un plazo para que nos contestara; no contestaron y siguieron su camino.”



🎥 @mundodeportivo pic.twitter.com/4TplcGbrOr — Diego Cobo (@DiiegoCobo) September 29, 2025

Nico Williams era un plan “B”

Deco explicó que las primeras opciones del club eran Luis Díaz y Marcus Rashford. El exfutbolista blaugrana reconoció que el nombre de Nico Williams surgió como una alternativa sus planes iniciales. Pero al final, el delantero inglés terminó estampando su firma con el club.

“Solo queda claro que nosotros no buscamos a Nico sino que es el agente el que nos buscó. Y si las negociaciones de Luis Díaz y Rashford estaban un poco complicadas, nosotros buscamos soluciones (…) Cuando estábamos con el tema de Luis Díaz lo veíamos muy difícil. Con Rashford el Manchester United solo quería una venta y buscábamos soluciones. Nico no era el perfil exacto que queríamos, pero puede jugar por izquierda y por derecha“, explicó.

El Athletic ha sido ejemplo de seriedad, de trabajo en silencio y de éxito al conseguir la renovación de un jugador como Nico Williams.



Aunque desde Barcelona parezca imposible, sí es posible, Deco.



A día 29 de septiembre, sigue doliendo. pic.twitter.com/iI6Z6Qom85 — Diego Cobo (@DiiegoCobo) September 29, 2025

Entre la negociación por Williams, Deco reveló que los directivos del FC Barcelona impusieron sus condiciones en la propuesta. Pero el atacante español no aceptó estos términos y el conjunto blaugrana desechó esta posibilidad.

“No hay ningún fallo, simplemente pusimos las condiciones de club, luego hay que pasar las negociaciones a papel, a los contratos. Nosotros dijimos que no aceptamos las condiciones que nos ponían porque ningún jugador nos va a condicionar”, concluyó.

Sigue leyendo:

– 18 de octubre, fecha tentativa para reapertura del Camp Nou

– Barcelona recupera el liderato al vencer a la Real Sociedad en el regreso de Lamine Yamal

– El legendario Pedro le abre las puertas al retiro

– El colombiano Yerry Mina recuerda su oscuro paso por el FC Barcelona