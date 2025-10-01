En su primer año, Claudia Sheinbaum alcanza aprobación histórica, superando a López Obrador
Sheinbaum Pardo puede presumir que supera a los últimos cuatro presidentes que han gobernado México desde el año 2000
Al cumplirse el primer año como presidenta de México, Claudia Sheinbaum goza de una popularidad sólida, pues siete de cada diez mexicanos, el 73%, aprobaron su gestión, es decir, por encima de su antecesor Andrés Manuel López Obrador.
Cabe destacar que si bien al final de su sexenio, AMLO llegó al 78% de aprobación, en su primer alcanzó el 72%, un punto atrás que la mandataria
Incluso, Sheinbaum Pardo puede presumir que supera a los últimos cuatro presidentes que han gobernado México desde el año 2000, a cargo de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y López Obrador.
Así, este miércoles que se cumple un año desde que Sheinbaum asumió el cargo en Palacio Nacional, su índice de aprobación no ha bajado del 70% durante ese periodo, incluso, medios como El País aseguran que su máxima popularidad llegó en mayo, cuando gozó de 83% de apoyo en un mes marcado por la constante presión estadounidense contra las importaciones agrícolas mexicanas, el acoso a mexicanos indocumentados en Estados Unidos y las investigaciones estadounidenses a políticos locales.
Además, la agencia EFE establece que en una encuesta realizada a 1000 mexicanos, el 48% valoró que México ha mejorado en pobreza y desigualdad, así como en escuelas y sistema educativo; mientras que 44% destacó la mejoría en los servicios médicos y de salud pública.
Además, 39% opinó que ha mejorado el combate al tráfico de combustible y el 36% ve mejoras respecto a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Los temas de mayor preocupación para los mexicanos fueron la inseguridad social (52%), la corrupción (21%) y la economía o el desempleo (18%).
Sobre la gestión que el ejecutivo de Sheinbaum realiza en materia de seguridad pública, el 42% lo considera como positivo y 53% negativo.
En el ámbito de la corrupción, el 75% considera que la gestión es negativa, y solo el 19%, positiva. Este es el peor registro desde abril.
La encuesta tomó en cuenta la ceremonia del Grito de Independencia, la primera de Sheinbaum como presidenta y por la cual obtuvo 70% de opiniones favorables contra 27% de desfavorables.
“Su imagen de liderazgo subió seis puntos, a 66% de opinión favorable, en parte por su desempeño en la ceremonia patria”, puntualizó el sondeo.
Desde entonces, la aprobación del presidente ha caído cinco puntos, pero se mantuvo en el 78% en septiembre, con solo un 18% de desaprobación. Estas cifras superan los índices de aprobación que AMLO tenía un año después de asumir la presidencia, en noviembre de 2019, cuando el 72% aprobaba su gestión y el 22% la desaprobaba.
