Qué signos del zodiaco son más compatibles en octubre 2025

El horóscopo del amor tiene un papel especial en octubre 2025. Con Venus transitando por Leo y Marte en Cáncer, los astros despiertan una mezcla poderosa de pasión y ternura.

Este escenario cósmico anuncia romances ardientes, vínculos emocionales intensos y una energía colectiva que favorece la unión de ciertas parejas zodiacales.

Tanto si estás soltero como en una relación, octubre será un mes cargado de oportunidades para vivir el amor de forma auténtica.

A continuación, te mostramos los signos más compatibles que destacan este mes, de acuerdo con declaraciones de la astróloga Joanne Jones al Express en línea.

La energía de octubre 2025 en el amor

Octubre 2025 no es un mes cualquiera en términos afectivos. Venus en Leo despierta magnetismo, deseo de reconocimiento y pasión.

Al mismo tiempo, Marte en Cáncer suaviza la intensidad con ternura, sensibilidad y cuidado emocional.

Este contraste convierte a octubre en un mes perfecto para:

Abrir el corazón sin miedo.

Equilibrar la pasión con la calidez emocional.

Encontrar conexiones donde la atracción física y la afinidad espiritual se unen.

Compatibilidades más destacadas en octubre 2025

Leo y Cáncer

Leo brilla con carisma y seguridad, mientras que Cáncer aporta calidez y contención emocional.

Este mes, la energía cósmica los empuja a complementarse: el fuego leonino se alimenta del agua protectora de Cáncer, creando una unión apasionada y tierna a la vez.

Escorpio y Piscis

Ambos signos de agua estarán especialmente sensibles y espirituales este mes.

Marte en Cáncer potencia la conexión emocional, permitiendo que Escorpio y Piscis vivan un amor profundo, vulnerable y sanador.

Este vínculo será ideal para quienes buscan algo más que atracción: una unión de almas.

Aries y Leo

Cuando Aries y Leo se encuentran bajo la influencia de Venus en Leo, la pasión es imparable.

Ambos son líderes, activos y llenos de energía, lo que da como resultado una pareja explosiva y dinámica.

Octubre será perfecto para romances llenos de coqueteo, intensidad y diversión.

Tauro y Virgo

La calma y estabilidad de estos signos de tierra se refuerza en octubre gracias a Marte en Cáncer, que aporta cuidado y seguridad.

Tauro y Virgo comparten valores sólidos, creando un amor confiable y reconfortante. Esta unión favorece tanto a relaciones duraderas como a quienes buscan un vínculo serio desde el inicio.

Libra y Sagitario

Libra brilla con encanto bajo Venus en Leo y Sagitario aporta su chispa de aventura y alegría. Juntos forman una pareja ligera, divertida y llena de entusiasmo.

Octubre será un mes perfecto para explorar nuevas experiencias amorosas, vivir el presente y dejar que el coqueteo se convierta en complicidad.

Preguntas sobre la compatibilidad de octubre

¿Qué signos del zodiaco tendrán más compatibilidad en octubre 2025?

Leo y Cáncer, Escorpio y Piscis, Aries y Leo, Tauro y Virgo, y Libra y Sagitario destacan como las parejas más alineadas según la astrología del amor.

¿Por qué octubre 2025 es especial para el amor?

Porque Venus en Leo enciende la pasión y Marte en Cáncer añade ternura, creando un balance único que favorece las relaciones amorosas.

¿Estos pronósticos aplican también si estoy soltero?

Sí, la energía cósmica influye tanto en quienes están en pareja como en quienes buscan nuevas conexiones. Octubre es ideal para abrirse a conocer personas afines.

¿Las compatibilidades son absolutas?

No, cada carta natal es única. Sin embargo, los tránsitos planetarios marcan tendencias generales que pueden potenciar la química entre ciertos signos.

¿Cómo aprovechar al máximo la energía de Venus en Leo?

Sé auténtico, muestra tu carisma y atrévete a brillar. La clave es equilibrar la autoconfianza con la capacidad de escuchar y cuidar al otro.

Sigue leyendo:

• Octubre 2025: qué signos del zodiaco serán los más afortunados

• Los signos del zodiaco chino que atraen suerte en octubre 2025

• Signos del zodiaco que reciben recompensas del karma en octubre