Bentley revive un nombre histórico con su nuevo GT

Los más entusiastas ya se encuentran expectantes luego del más reciente anuncio de Bentley. La firma británica, reconocida por combinar artesanía y potencia, confirmó que está trabajando en una edición especial de su Continental GT. Lo más llamativo es que este modelo traerá de regreso un nombre que marcó época en la historia del fabricante y en el automovilismo internacional.

Sin revelar todavía la denominación oficial, Bentley ha dejado ver que el proyecto estará estrechamente vinculado con su herencia deportiva.

El objetivo es conectar la modernidad del Continental GT con los triunfos que definieron a la marca en los años veinte y treinta, una era en la que surgieron los legendarios “Bentley Boys”.

Un adelanto cargado de misterio

El primer indicio llegó en forma de un teaser. La marca publicó una imagen oscurecida en la que se aprecia la zaga del vehículo.

El detalle más evidente es un alerón trasero tipo cola de pato fabricado en fibra de carbono, acompañado por aletas laterales que aportan carácter y aerodinámica. Incluso bajo un discreto acabado en gris, los elementos resaltan el enfoque de este modelo en el rendimiento y la deportividad.

Junto a la imagen, Bentley acompañó el lanzamiento con promesas fuertes: se tratará de un modelo “extraordinario”, “raro y listo para rendir”. Con esas palabras, la marca ha reforzado la expectativa en torno a lo que podría convertirse en una de las ediciones más exclusivas del Continental GT en la última década.

Regreso a los orígenes

Todo apunta a que este nuevo proyecto rendirá homenaje a los autos que cimentaron el prestigio de Bentley en las competencias internacionales. La compañía dejó entrever que el nombre elegido se remonta a hace cien años, una clara pista hacia sus modelos de carreras que brillaron en las 24 Horas de Le Mans.

Continental GT. Crédito: Bentley. Crédito: Cortesía

Entre los posibles candidatos están el Speed Six, que debutó a mediados de los años 20, y el icónico Blower Bentley, conocido por su sobrealimentador y por protagonizar la primera victoria de la marca en Le Mans en 1927.

Ambos nombres tienen un peso histórico incuestionable y encajan con la estrategia de Bentley de reforzar su conexión con el automovilismo clásico.

Inspiración en los Bentley Boys

No es casualidad que la marca insista en resaltar a los “Bentley Boys”. Este grupo de pilotos y entusiastas británicos se convirtió en símbolo de velocidad y glamour en la década de 1920, logrando que los autos de la firma fueran sinónimo de triunfo y prestigio en las pistas. Evocar esa época es, para Bentley, una manera de unir pasado y presente en un vehículo que encarne tanto tradición como innovación.

El Continental GT híbrido, presentado recientemente con precios que inician alrededor de los $240,000 dólares, ya demostró que el público valora la combinación entre lujo clásico y nuevas tecnologías.

Sin embargo, esta futura edición especial busca diferenciarse claramente, apuntando a un público más reducido y exigente que desea exclusividad y herencia deportiva en un mismo paquete.

Una espera que aumenta la expectativa

Por ahora, Bentley no ha dado un calendario oficial para la presentación completa del vehículo ni ha revelado cuántas unidades estarán disponibles. Lo que sí queda claro es que se tratará de una edición limitada que reforzará la identidad de la marca en el mercado del lujo.

Los aficionados tendrán que esperar a nuevos anuncios o teasers, pero lo que se sabe hasta ahora es suficiente para alimentar la especulación.

Con un enfoque centrado 100% en la performance, y con la promesa de revivir un nombre de peso en la historia de la compañía, este Continental GT especial podría convertirse en un modelo de colección desde el primer día.

