Clima de hoy en Houston para este jueves 2 de octubre

El clima en Houston, Texas, para este jueves 2 de octubre contarácon nubes escasas en el cielo. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura alcanzará los 93 grados Fahrenheit (34ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 73 grados Fahrenheit (23ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 2 y 7 por ciento. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 97ºF (36ºC) de máxima y 97ºF (36ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer dará comienzo a las 07:15 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:06 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 5.59 mph de máxima en el día y los 4.35 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es realmente especial y tiene aspectos que no podemos pasar por alto. Los veranos de la ciudad son cálidos y los inviernos suaves, reina el sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente confortable. Pero también es una ciudad en riesgo moderado de experimentar catástrofes naturales, particularmente en la época de huracanes.

La media de temperatura en Houston oscila entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más cálidos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Al estar próxima al Golfo de México, la humedad de Houston tiende a ser alta. En concreto, su humedad relativa varía entre el 50 y el 90%, lo que afecta a nuestra percepción de la temperatura, sintiéndola más alta de lo que es en verdad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, aunque tal vez podría verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también tiene valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que no es beneficioso para las personas con problemas respiratorios.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es propensa a vivir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y y éstos pueden provocar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. Asimismo, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por último, Houston también puede sufrir tornados, aunque son menos frecuentes que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños materiales e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual ya existen protocolos que se activan en caso de emergencia.

